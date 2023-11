Formel 1: Karriereende? Verstappen nennt Zeitpunkt – „Wäre für mich inakzeptabel“

Er fährt in der Formel 1 alles in Grund und Boden, gewinnt ein Rennen nach dem anderen und ist nun dreifacher Weltmeister: Max Verstappen ist der Dominator der Königsklasse. Ein Ende seiner Regentschaft ist noch lange nicht in Sicht.

Und doch fragt sich manch ein Fan, wie lange der Niederländer wohl noch Lust auf die Formel 1 hat. Egal, ob aus Sorge vor dem Karriereende (hier mehr dazu) oder der Vorfreude, weil dann andere wieder ganz oben stehen dürfen. Nun verkündet Verstappen selbst den Zeitpunkt seines Abdankens.

Formel 1: Frust wegen Verstappen

Bereits 17 Mal durften oder mussten sich die F1-Fans in dieser Saison bereits die Kombination aus niederländischer und österreichischer Hymne anhören. Niederlande für Verstappen, Österreich für Red Bull – dieser Mix hat sich bei den Zuschauern der Rennserie förmlich ins Hirn gebrannt.

Es spricht für die pure Dominanz, die der Dreifach-Weltmeister in diesem Jahr abliefert. Eine Dominanz, die selbst Lewis Hamilton nur schwer auf die Strecke brachte. Auch deshalb sind alle, die es in der Formel 1 nicht mit Verstappen halten, regelrecht genervt. Sie horchen bei seinen neusten Aussagen daher besonders auf.

DANN beendet er seine Karriere

Denn der 26-Jährige benennt nun offen den Zeitpunkt, an dem er sich zurückziehen will. „Wenn ich zu alt oder zu dick bin“, witzelt er im „Talking Bull“-Podcast seines Rennstalls. Klingt erstmal recht unspektakulär. Doch Verstappen führt seine Gedanken weiter aus.

Für ihn stehe die Motivation und maximaler Einsatz an oberster Stelle. Wenn er diese nicht verspüre, sei das für ihn ein No-Go. „Ich weiß, dass ich mich ärgern würde. Das wäre für mich nicht akzeptabel“, stellt Verstappen klar. Das gelte im übrigen auch, selbst wenn er dann längst alle Titel-Rekorde gebrochen haben sollte.

Formel 1: Hält die Verstappen-Ära?

Er wolle fahren bis zu dem Punkt, an der er selbst in Frage stelle, ob er noch voll engagiert sei, berichtete Verstappen. Allerdings stellt er auch klar: „Im Moment ist das definitiv kein Thema.“

Klingt also erstmal nicht so, als würde die Formel 1 seinen aktuell erfolgreichsten Star so schnell loswerden. Und auch wenn er in diesem Jahr schon einige Rekorde gebrochen hat – irgendeine Bestmarke gibt es immer noch zu knacken.