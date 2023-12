Formel 1: Vertrauter plant schon für Verstappen-Rücktritt – „Klar, dass wir bereits darüber nachdenken“

Gerade erst ist Max Verstappen zum dritten Mal Weltmeister in der Formel 1 geworden. Nicht wenige trauen dem 26-Jährigen zu, der erfolgreichste Fahrer aller Zeiten zu werden. Vieles hängt aber wohl auch davon ab, wie lange der Niederländer in der Formel 1 fahren will.

Verstappens aktueller Vertrag bei Red Bull läuft bis 2028. Wie und ob es für ihn in der Formel 1 danach weitergeht, ist noch völlig offen. Nico de Jong, CEO des Online-Merchandising-Shops von Max Verstappen, spricht aber schon jetzt völlig offen über einen Rücktritt.

Formel 1: Verstappen-Mitarbeiter spricht über Pläne für nach der Karriere

Mit seinem Erfolg kam auch der Ruhm und natürlich eine unzählige Menge an Fans. Die „Orange Army“ taucht die Formel-1-Strecken immer wieder in Orange, die Nationalfarbe der Niederlande. Logisch ist da auch, dass Verstappen unfassbar viele Fan-Artikel verkaufen kann.

Dafür hat der Formel-1-Superstar mit „verstappen.com“ eine eigene Plattform. Der Leiter der Seite ist Nico de Jong und der hat große Pläne – auch über die F1-Karriere von Verstappen hinaus. „Was diese Firma einzigartig macht, ist, dass sie sich um eine Person dreht, die früher oder später aufhören wird, Rennen zu fahren“, sagte er gegenüber Formule1.nl.

„Wir haben jetzt Verstappen.com Racing, aber es gibt noch mehr. Man kann die Zukunft auf verschiedene Arten betrachten. Auf jeden Fall ist es nicht unser Ziel, die Türen hier zu schließen, wenn Max aufhört, Rennen zu fahren“, erklärte der Niederländer.

„Das ganze Spiel ist offen, aber es ist klar, dass wir bereits darüber nachdenken“

Schon jetzt hat er einige Ideen: „Es ist wichtig, dass wir das Konzept, das wir haben, sinnvoll interpretieren können. Wenn Verstappen.com Racing bald einen eigenen GT3-Rennstall hat, dann ist es logisch, dass wir mitmachen. Aber wenn Max sagt, ich will in der Mode weitermachen, dann ist das auch eine Option. Oder er macht weiter mit Sim-Racing oder Kart-Center. Oder mit einem F1-Kaufhaus, auch das ist möglich.“

Und weiter: „Denn wir wissen, wie man das Spiel in Bezug auf Einkauf, Verkauf und Marketing spielt. Wir können das für einen Fahrer tun, aber auch für mehrere Fahrer. Kurzum, das ganze Spiel ist offen, aber es ist klar, dass wir bereits darüber nachdenken.“

Vorerst liege Verstappens Fokus allerdings darauf, in der Formel 1 zu dominieren. „Und Max ist noch lange nicht mit dem Sieg fertig“, so de Jong. Der Vertrag von Verstappen bei Red Bull läuft noch bis 2028. Mindestens fünf Jahre wird der dreimalige Weltmeister im Auto sitzen. Dann ist er 31 Jahre alt. Zuletzt betonte er selbst, dass er nicht wie Alonso oder Hamilton bis in die 40er fahren wolle.