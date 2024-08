Formel 1: Keine Chance! Papa Jos lässt Verstappen-Traum zerplatzen

Die Dominanz der vergangenen Jahre ist längst weg. Dennoch hofft Max Verstappen weiter darauf, in der Formel 1 Siege und Titel einzufahren. In diesem Jahr könnte er sich zum vierten Mal in Folge zum Weltmeister krönen.

Aber Max Verstappen hat auch noch einen anderen Traum – in einer anderen Rennserie und nicht in der Formel 1. Allerdings macht ihm Papa Jos jetzt ein Strich durch die Rechnung.

Formel 1: Keine Chance für Max Verstappen

In der Formel 1 hat Max Verstappen alles gewonnen. Er würde aber auch gerne in einer anderen Rennserie starten und dort erfolgreich sein. Beim 24-Stunden-Rennen von Le Mans. „Ich würde es wirklich gerne machen“, sagte Verstappen im vergangenen Jahr, als er auf das beliebte Rennen angesprochen wurde.

Die 24 Stunden von Le Mans sind ein Highlight für viele Piloten. Das Rennen zählt zu den traditionsreichsten Wettbewerben im Langstreckensport. Viele Legenden des Motorsports haben sie bereits absolviert. Verstappen würde das Rennen gerne mit seinem Papa Jos, der einst ebenfalls in der Formel 1 unterwegs war, fahren. Doch der lässt die Träume seines Sohnes platzen.

Der Niederländer will lieber im Rallyesport bleiben und hat kein Interesse daran, erneut in Le Mans zu fahren. „Nein, ich mag den Rallyesport. Lass die jungen Männer in Le Mans fahren, ich mag Rallye viel mehr“, so Jos Verstappen.

Verstappen in Le Mans mit Alonso?

Mit wem wird Max Verstappen dann in Le Mans fahren? Wenn es sich denn für den Formel-1-Star natürlich ergeben sollte. Einen anderen Piloten hat der Niederländer auch schon gefragt. „Ich habe mit Fernando (Alonso) darüber gesprochen. Er sagte, dass er es nur mit mir wieder machen würde. Ich habe ihm geantwortet, dass das großartig wäre“, erklärte Verstappen.

Wenn einer das 24-Stunden-Rennen von Le Mans kennt, dann ist es Alonso. 2018 und 2019 gewann der Spanier das Highlight-Rennen, als er in der Motorsport-Königsklasse eine Pause eingelegt hatte.

Es wäre sicherlich ein Hammer-Wechsel, wenn Verstappen in einer anderen Rennserie an den Start gehen könnte. Aktuell gibt es aber auch andere Wechsel-Gerüchte um den dreifachen Weltmeister.