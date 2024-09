Formel 1: Fahrer-Knall! Muss ER jetzt sogar vorzeitig gehen?

In der Formel 1 sitzt beim Großen Preis von Aserbaidschan ein neuer Fahrer hinter dem Lenkrad: Ollie Bearman wird bei Haas für Kevin Magnussen ins Auto steigen. Der Däne muss wegen einer Sperre für ein Rennen aussetzen.

Bearman wird Magnussen auch in der kommenden Formel-1-Saison ersetzen. Der Rookie wird neuer Haas-Pilot, Magnussen muss gehen. Da stellt sich die Frage: Wieso setzt Haas Bearman nicht schon für den Rest der Saison ins Auto?

Formel 1: Magnussen raus, Bearman rein?

Es gäbe durchaus Gründe für Haas, schon jetzt den Wechsel zu vollziehen. Als Rookie braucht Bearman jede Minute im Auto, um sich an das Niveau in der Formel 1 zu gewöhnen. Es würde also sicher nicht schaden, wenn er in den restlichen acht Rennen im Auto sitzt und nicht nur in Baku.

Zudem gäbe es auch für Haas durchaus Gründe, um Magnussen vorzeitig rauszuwerfen. Der Däne sorgte in dieser Saison immer wieder für Ärger, ist nicht ohne Grund als erster Fahrer seit einer gefühlten Ewigkeit gesperrt. Darüber hinaus holte Magnussen erst sechs Punkte, deutlich weniger als sein Teamkollege Nico Hülkenberg (22). Warum also nicht tauschen?

Haas-Boss gesteht: „Würde lügen“

Haas-Teamchef Ayao Komatsu gab sogar zu: „Wenn ich sagen würde, dass ich gar nicht drüber nachdenke, würde ich lügen“, stellte allerdings auch sofort klar: „Im Moment ist es keine ernsthafte Überlegung.“

Der Japaner will an Magnussen festhalten: „Sie haben in Monza gesehen, wie Kevin Rennen fahren kann. Manchmal kann er zu aggressiv sein, wie in Miami, aber an seinem Tag kann er ein erstaunliches Rennen abliefern.“

Damit ist klar: In Singapur wird Magnussen ins Haas-Cockpit zurückkehren. Völlig ausgeschlossen ist es aber nicht, dass Bearman kurz vor Saisonende doch noch übernimmt.