Nach bitterem Aus in der Formel 1: Pilot plötzlich heiß begehrt

Seit Beginn der Sommerpause der Formel 1 sind mehrere Entscheidungen schon gefallen. Für das kommende Jahr müssen aber einige Fahrer weichen. Dazu zählt unter anderem Logan Sargeant, der seinen Sitz bei Williams verloren hat. Carlos Sainz wird ab 2025 neben Alex Albon für das Traditionsteam an den Start gehen.

Dass Sargeant in der Formel 1 fahren wird, ist höchst unwahrscheinlich. Der US-Amerikaner konnte in den zwei Jahren in der Motorsport-Königsklasse bislang ganz und gar nicht überzeugen. Dafür aber ist er in einer anderen Rennserie plötzlich heiß begehrt.

Formel 1: Sargeant vor IndyCar-Wechsel?

Was passiert mit Logan Sargeant nach seinem Williams-Aus? Dort wird er 2025 nicht fahren. Zwei freie Plätze gibt es in der Motorsport-Königsklasse noch. „Ich konzentriere mich auf meinen Job und mache das Beste aus dem, was mir zur Verfügung steht“, sagte Sargeant, als er diese Woche zu seiner Zukunft befragt wurde. „Ich prüfe im Moment alle Optionen innerhalb und außerhalb der Formel 1. Alles ist möglich.“

Auch interessant: Formel 1: Spektakulärer Wechsel? Jetzt lässt der Newey-Berater aufhorchen

Dass er im nächsten Jahr in der Formel 1 fahren wird, ist aber eher unwahrscheinlich. Dafür aber könnte er in eine andere Rennserie wechseln. Die IndyCar-Serie ist dafür bekannt, viele ehemalige F1-Piloten zu locken. Hier gibt es auch schon einen ersten Interessenten.

Prema Racing-Teamchef Rene Rosin bestätigte gegenüber dem „Motorsport Network“, dass man gerne Sargeant verpflichten möchte. Das Team und Sargeant kennen sich bereits aus der Formel 3. Damals fuhr der US-Amerikaner für den Rennstall.

„Wir sind in Gesprächen“

„Wir kennen ihn schon eine Weile“, sagt Rosin über den Formel-1-Piloten. „Wir sind in Gesprächen, aber die Fahrerfrage interessiert uns im Moment nicht so sehr. Mein Fokus liegt darauf, ein konkurrenzfähiges Team auf die Beine zu stellen, die Fahrer sind erst der zweite Schritt.“ Prema Racing wird ab 2025 erstmals in der IndyCar an den Start gehen. Neben einem Rookie will das Team auch einen erfahrenen Fahrer haben.

Mehr Nachrichten für dich:

Sollte Sargeant in die IndyCar-Serie wechseln, würde er auf drei ehemalige Formel-1-Piloten treffen: Marcus Ericsson, Alexander Rossi und Romain Grosjean. In den vergangenen Jahren waren aber auch Takuma Sato, Sebastien Bourdais und Max Chilton am Start gewesen.