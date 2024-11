Formel 1 – Brasilien-GP: Irres Regen-Spektakel! Verstappen heimst Sensations-Sieg ein

Es geht in die ganz heiße Phase der diesjährigen Formel-1-Saison! Beim Brasilien-GP stehen plötzlich nicht nur Max Verstappen und Lando Norris, sondern auch Charles Leclerc im Fokus. Entwickelt sich noch ein Dreikampf um die Fahrerkrone?

Und nicht nur an der Spitze, sondern auch im Mittelfeld hat die Formel 1 noch einiges an Action zu bieten. Wie schlägt sich Liam Lawson im Racing Bull – und können Nico Hülkenberg und Haas den Konkurrenten in Schach halten? Auf diese Fragen gibt der Brasilien-GP eine Antwort.

Formel 1 im Live-Ticker: Verstappen-Antwort in Brasilien?

Noch dazu sorgt das nächste Sprint-Rennen für jede Menge Spannung. Nach nur einer Trainingseinheit geht es direkt in die Sprint-Qualifikation. Den Formel-1-Fahrern bleibt beim Brasilien-GP also nicht viel Vorbereitungszeit.

Formel 1 – Brasilien-GP:

Max Verstappen Esteban Ocon Pierre Gasly George Russell Charles Leclerc Lando Norris Yuki Tsunoda Oscar Piastri Liam Lawson Lewis Hamilton Sergio Perez Oliver Bearman Valtteri Bottas Fernando Alonso Zhou Guanyu

DNF: Carlos Sainz, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg, Alex Albon, Lance Stroll

Rennende: Oscar Piastri rutscht wegen einer 10-Sekunden-Strafe nachträglich noch auf Rang 8 ab. Ein gebrauchtes Wochenende für McLaren.

Rennende: Aber was ist das bitte auch für ein Monster-Rennen für Alpine? Der französische Rennstall hat in diesem Jahr bisher nichts auf die Kette bekommen und knallt dann ein Doppel-Podium im Regen raus. Das kannst du dir ja gar nicht ausdenken.

Rennende: Und dann ist es vorbei. Max Verstappen gewinnt mit einer Sensations-Fahrt und der nötigen Portion Glück von Platz 17 aus den Großen Preis von Brasilien. Lando Norris kommt nicht heran und verliert mächtig Boden in der WM-Wertung.

65/69: Die letzten Runden. Verstappen dominiert mit alter Selbstverständlichkeit. Norris hingegen kommt nicht mehr an die Top-5 ran.

56/69: Wir gehen in die Schlussphase. Halten die Reifen? Bleiben die Autos auf der Strecke? Diese Fragen entscheiden über das Ergebnis dieses wahnwitzigen Rennens.

43/69: WAS FÜR EIN IRRER RESTAR! Verstappen zwängt sich an Ocon vorbei aber noch spannender ist es dahinter: Norris verpasst die Kurve und verliert noch mehr Plätze! Erst an Platz sieben kommt er wieder auf die Strecke. Was wäre das für eine WM-Desaster für den Briten.

38/69: Ollie Bearman ist hier derartig am Rutschen und sich am Drehen – man könnte meinen, die Fahrer seien auf Eis unterwegs. Ein schwieriges Rennen für den Magnussen-Ersatz.

33/69: Der Restart erfolgt rollend. Ocon gibt das Tempo vor, Verstappen lauert natürlich – aber kommt nicht vorbei. Dahinter verliert Norris die Kontrolle, kommt von der Strecke ab und fädelt sich dann gefährlich vor Russell ein. Gibt das eine Strafe?

Unterbrechung: Hülkenberg bekommt die schwarze Flagge! Bedeutet: Er darf nicht weiterfahren. Nachdem er auf der Strecke stecken geblieben war, bekam er offenbar Hilfe, um weiterzufahren. Dass ist laut Regeln nicht erlaubt, also wird er disqualifiziert.

Unterbrechung: Und der große Gewinner? Max Verstappen. Der kann jetzt umsonst frische Reifen aufziehen und anschließend davon rasen. Vergrößert er heute tatsächlich den WM-Abstand, statt weiter auf Boden zu verlieren?

32/69: ROTE FLAGGE! Colapintos Wagen hat es komplett zerlegt. Der Williams crasht trotz verringerter Geschwindigkeit. Das Rennen wird unterbrochen.

31/69: Die Stewards schicken das Safety-Car raus – offenbar wegen zu großer Crash-Gefahr durch den Regen. Viel Wasser steht auf der Strecke. Auch weil der Regen noch mehr zu werden droht, riecht es hier sogar nach einer Unterbrechung.

28/69: Nico Hülkenberg steht auf der Strecke, kurz nachdem er in der Box war. Die Reifenwahl, auf den Intermediates zu bleiben, erweist sich als falsche. Glücklicherweise kann der Deutsche weiterfahren.

Dahinter entsteht eine Kettenreaktion an Boxenstopps. Russell und Norris kommen rein, Verstappen bleibt draußen. Ist das der Moment, der den Niederländer nach vorne katapultiert?

22/69: Die Rennleitung gibt gerade an, dass das Rennen nur 69 Runden dauern wird. Währenddessen liefern sich Max Verstappen und Charles Leclerc einen packenden Fight. Der Monegasse lässt seinem Rivalen keinen Platz und hält ihn dadurch erstmal hinter sich.

16/70: Norris meldet Probleme beim Überholen von Russell und das schlägt sich aktuell in der Zeit nieder. Über eine Sekunde beträgt der Rückstand. Eine Strafe wegen des möglichen Fehlstarts zu Beginn wurde auf nach dem Rennen verschoben. Dann sollen alle beteiligten Fahrer angehört werden.

11/70: Zehn Sekunden Strafe für Bearman nach einer Kollision mit Franco Colapinto. Für den Haas wird es also keine Punkte geben. Währenddessen geht Verstappen an Norris-Kollege Piastri und RB-Mitglied Lawson vorbei. Platz 6 nach elf Runden! Und über Norris schwebt immer noch eine mögliche Strafe.

6/70: Russell kann Norris erstmal auf Abstand halten. Aber die Frage bleibt, wie viel mehr Power McLaren noch freischalten kann. In der Mitte des Feldes setzt Verstappen die Aufholjagd fort und lässt Hamilton, Gasly und Alonso hinter sich. Damit liegt er auf Platz 8.

1/70: Jetzt ist das Rennen freigegeben – und Russell zieht gleich mal an Norris vorbei. Wir haben einen neuen Führenden. Verstappen schafft zudem einen Mega-Sprung auf Platz 11. Gute Punkte sind also durchaus drin.

16.46 Uhr: Es wird immer irrer! Offenbar hätte es keine zweite Einführungsrunde geben dürfen. Weil Lando Norris aber einfach losfuhr (und das Feld folgte) könnte es für den Briten jetzt eine dicke Strafe geben.

16.37 Uhr: Auch die zweite Einführungsrunde bringt keine Besserung. Zahlreiche Fahrer würgen ihre Autos ab. Der Rennstart wird um zehn Minuten verschoben.

16.30 Uhr: Das kannst du ja keinem erzählen. Lance Stroll crasht in der Einführungsrunde – und bleibt anschließend im Kies stecken. Der Start wird sich verzögern.

16.21 Uhr: In wenigen Minuten geht es also los. Kann Norris seine Pole-Position verteidigen? Das gelang in dieser Saison nicht immer.

16.02 Uhr: Die Autos haben sich in die Startaufstellung begeben. Und klar ist: Es wird kein Trockenrennen. Alle haben Regenreifen aufgezogen und auch während des Rennens soll es auch leichten Regen geben.

15.44 Uhr: Und natürlich spielt auch das Wetter wie das ganze Wochenende schon eine große Rolle. Nach der Chaos-Quali würden sich Action-Fans sicherlich auch etwas Regen im Rennen wünschen.

14.49 Uhr: Nach der Änderung der Startzeit geht es jetzt in knapp unter zwei Stunden los. Die große Frage ist nur: Wie viel Punkte kann Lando Norris heute noch auf Verstappen gut machen?

14.15 Uhr: Die Gewinner des Qualifyings sind natürlich die Racing Bulls. Mit Startplatz drei und fünf dürfte man sicherlich auch im Team selbst nicht gerechnet haben. Vor allem Yuki Tsunoda dürfte sich freuen: Er hat Teamkollege Lawson im direkten Duell geschlagen und sich so einmal mehr für ein mögliches Cockpit bei Red Bull empfohlen.

13.25 Uhr: Es bahnt sich also ein spannendes Rennen in Brasilien an. Für Max Verstappen geht es wohl um nichts weniger als Schadenbegrenzung. Während WM-Konkurrent Norris von der Pole startet, geht es für Verstappen von P17 los.

13.15 Uhr: Lando Norris holt sich die Pole Position in Interlagos! Der Brite landet nach einer starken Runde knapp vor George Russell, der auf P2 landet. Yuki Tsunoda wird starker Dritter. Oscar Piastri landet nur auf P8 – er musste seine letzte Runde aufgrund eines Fehlers vorzeitig abbrechen.

12.59 Uhr: Und weiter geht das Flaggenfestival. Alex Albon, der bis dahin ein starkes Qualifying absolvierte und auf P2 lag, fliegt in Kurve eins von der Strecke und verursacht die nächste Unterbrechung. Sein Williams ist wohl so stark beschädigt, dass das Rennen später für ihn gelaufen ist. Bitter!

12.43 Uhr: Die nächste rote Flagge! Dieses Mal trifft es Fernando Alonso, der mit seinem Auto in die Streckenbarriere fährt. Der Spanier kann sein Cockpit unverletzt verlassen. Lando Norris liegt derzeit auf P1, Teamkollege Piastri auf Rang drei.

12.30 Uhr: Aufgrund seiner Gridstrafe, die Verstappen wegen seines Motorenwechsels absitzen muss, startet der Red-Bull-Pilot heute Nachmittag von P17. Das dürfte ein schwieriges Rennen für den dreimaligen Weltmeister werden.

12.28 Uhr: Neben Verstappen sind auch Valtteri Bottas, Sergio Perez, Carlos Sainz und Pierre Gasly raus. Ein bitterer Start in den Tag für Red Bull.

12.26 Uhr: Mega-Schock für Max Verstappen! Weniger als eine Minute vor Ende von Q2 verursacht Lance Stroll eine rote Flagge. Max Verstappen muss, auf P12 liegend, seine Runde abbrechen und kann sich somit nicht verbessern. Der Niederländer ist raus, während Lando Norris auf P1 liegt und regelrecht in Q3 fliegt. Bitter für Verstappen!

12.13 Uhr: Die nächste rote Flagge! Carlos Sainz crasht in Q2 und muss, genau wie Colapinto in Q1, die Session aufgeben. Q2 wird gut sechs Minuten vor Ende unterbrochen, zum Leidwesen von Lando Norris, der derzeit auf P11 liegt. Der Brite hat jetzt also Druck!

11.59 Uhr: Das war knapp! Lando Norris landet auf P15 und schafft den Sprung in die Q2 nur haarscharf. Für Lewis Hamilton, Oliver Bearman, Franco Colapinto, Nico Hülkenberg und Guanyu Zhou ist dagegen Feierabend, sie sind raus.

11.49 Uhr: Das Qualifying geht weiter, Colapintos Auto wurde abtransportiert.

11.40 Uhr: Da hat es den ersten erwischt! Franco Colapinto schlägt in der Streckenbegrenzung ein und muss die Session aufgeben. Die Rennleitung schwenkt die rote Flagge, Q1 ist vorerst unterbrochen.

11.38 Uhr: Viele Fahrer sind in Q1 schon von der Strecke abgekommen, bislang konnten aber alle Piloten weiterfahren. Bei solch schwierigen Bedingungen spielen jetzt vor allem Erfahrung und Können eine besonders große Rolle.

11.30 Uhr: Alle F1-Fans haben Grund zum jubeln, die Autos fahren auf die Strecke! Das Qualifying in Interlagos kann also statfinden.

11.15 Uhr: Eigentlich soll das Qualifying in gut 15 Minuten losgehen, allerdings hat der Regen in den letzten Stunden wieder zugenommen. Ob das Qualifying stattfinden kann, ist äußerst fraglich. Red-Bull-Boss Helmut Marko äußerste vor wenigen Minuten bei „Sky“ heftige Zweifel an dem Vorhaben der FIA.

9.10 Uhr: Dass das Qualifying in Interlagos stattfinden kann, dürfte vor allem die Rennleitung freuen. Denn so umgeht sie die schwierige Entscheidung, die Startaufstellung für das Rennen nach der WM-Wertung oder nach dem Ergebnis des Sprint-Rennens festzulegen.

Sonntag, 9 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu Tag drei des Grand Prix in Brasilien! Die Piloten haben heute einen langen Arbeitstag vor sich: Um 11.30 Uhr findet das Qualifying statt, um 16.30 Uhr startet dann schon das Rennen. Da gegen Abend erneut Starkregen erwartet wird, musste also auch das Rennen verschoben werden.

20.47 Uhr: Jetzt ist es offiziell! Heute wird es kein Qualifying mehr geben. Die FIA teilt mit, dass morgen früh der nächste Versuch gestartet wird. Mal schauen, ob es dann trocken bleibt.

20.42 Uhr: Keine Verbesserung, meldet die FIA. Der Start verschiebt sich weiterhin. Falls es um 21 Uhr weiterhin keine gute Sicht gibt, wird es das wohl für heute gewesen sein.

20.22 Uhr: Neues Update: Um 20.45 Uhr soll es losgehen. Aber es sieht nicht gut aus. Der Regen ist wieder stärker geworden.

20.10 Uhr: Es ist nicht besser geworden. Die nächste Möglichkeit soll es um 20.30 Uhr geben.

19.35 Uhr: Die FIA erklärt, dass das Qualifying in einer halben Stunde starten soll, falls sich die Bedingungen verbessern.

19.20 Uhr: Weitere Neuigkeiten soll es um 19.30 oder um 19.45 Uhr geben.

19.10 Uhr: Es regnet hier weiterhin sehr stark und es ist weiterhin unklar, wann es losgehen kann.

18.50 Uhr: Eigentlich sollte die Quali in rund zehn Minuten starten, doch es gibt eine Änderung: Aufgrund des starken Regens geht es wohl erst später los. Gleich gibt es erste Updates von den Stewards.

17.48 Uhr: Jetzt ist die Entscheidung gefallen: Verstappen kassiert eine Fünf-Sekunden-Zeitstrafe! Der Red-Bull-Star fällt damit auf Platz vier hinter Charles Leclerc zurück.

16.06 Uhr: Für Verstappen wäre es indes die zweite Strafe an diesem Rennwochenende. Die Erste steht bereits fest: Aufgrund eines Motorentauschs geht es für den Niederländer beim Rennstart fünf Plätze nach hinten.

15.49 Uhr: Offenbar wird Verstappen aufgrund eines Vorfalls während des Virtual Safety Cars untersucht. Der Red-Bull-Pilot war offenbar zu schnell wieder auf dem Gaspedal. Sollte sich dieser Verdacht bestätigen, droht Verstappen eine Zeitstrafe.

15.40 Uhr: Diese Meldung könnte noch interessant werden: Die Rennleitung ermittelt offenbar gegen Max Verstappen. Warum ist nicht bekannt.

15.38 Uhr: Für McLaren endet der Sprint also mit dem optimalen Ergebnis: Sowohl in der Fahrer- als auch in der Konstrukteurswertung hat man nun Punkte gut gemacht. Für das Qualifying und das morgige Rennen ist aber auch klar: Mit Verstappen dürfte zu rechnen sein!

24/24: Da ist die Zielflagge, Lando Norris gewinnt das Sprint-Rennen in Interlagos! Piastri wird am Ende zweiter, Verstappen landet auf P3.

23/24: Weil Nico Hülkenberg sein Auto direkt neben der Strecke abstellen musste, wird das Virtual Safety Car aktiviert.

22/24: Da ist der Positionstausch, Oscar Piastri lässt Lando Norris vorbei, der auf P1 geht!

21/24: Nico Hülkenberg ist raus und muss das Auto abstellen. Das sieht nach einem Motorschaden aus.

18/24: Verstappen geht an Leclerc vorbei, liegt jetzt auf P3! Schnappt er sich jetzt auch noch Lando Norris?

16/24: Die beiden McLarens können ihren Vorsprung wieder etwas ausbauen. Zum Positionswechsel kommt es jedoch weiter nicht, das Team will offenbar bis zur letzten Runde warten, wie man Norris über Funk mitteilt.

10/24: Das Feld an der Spitze zieht sich zusammen. Piastri (P1) und Verstappen (P4) trennen nur gut zwei Sekunden. Für McLaren keine ideale Situation, schließlich wollte man eigentlich einen Positionstausch zwischen Piastri und Norris vornehmen. Dieses Vorhaben droht nun zu scheitern.

4/24: Max Verstappen versucht an Leclerc vorbeizukommen, bislang bleibt es aber beim Versuch. Der Ferrari-Pilot wehrt sich nach Kräften. Vorne bestimmen weiter Oscar Piastri und Lando Norris das Tempo.

1/24: Die Lichter gehen aus, das Sprint-Rennen in Interlagos ist eröffnet! An der Spitze verläuft der Start weitestgehend ruhig, alle Fahrer halten zunächst die Position. McLaren gewinnt den Start, bleibt ganz vorne. Nico Hülkenberg hat einen super Start erwischt und liegt auf P9.

15.00 Uhr: Es geht los, die Autos setzen sich zur Einführungsrunde in Bewegung.

14.00 Uhr: Nur noch eine Stunde bis zum Start des Sprint-Rennens in Interlagos, die Spannung steigt! Kann Lando Norris die nächsten Punkte auf Max Verstappen gutmachen? Schaut man sich zumindest die Startaufstellung an, deutet alles darauf hin.

11.38 Uhr: Verstappen steht indes nicht nur auf der Strecke unter Druck. Zuletzt bekam er vor allem von den Fans eine Menge Kritik ab. Was der Niederländer dazu sagt, erfährst du hier.

Samstag, 9 Uhr: Guten Morgen und herzlich Willkommen zu Tag zwei des Rennwochenendes in Brasilien! Um 15 Uhr startet heute das Sprint-Rennen in Interlagos, für das sich McLaren im gestrigen Qualifying die erste Startreihe sichern konnte. Lando Norris könnte im Kampf um die WM-Krone also weiter Punkte gut machen.

20.17 Uhr: Die Sprintqualifikation ist vorbei. Oscar Piastri sichert sich die Pole vor Lando Norris. Bahnt sich da zum Start des Rennens ein Positionen-Tausch? Verstappen wird hinter Leclerc nur Vierter. Oliver Bearman schafft es im Haas in die Top-10.

16.30 Uhr: Nach dem ersten Training lässt sich keine genaue Aussage zum Leistungsverhältnis treffen. Verstappen bricht seine schnelle Runde ab, wird damit nur 15. Vorne liegen Lando Norris, George Russell und (Überraschung) Oliver Bearman.

15.30 Uhr: Und damit starten wir die erste und einzige Trainingssession an diesem Wochenende.

Formel 1 beim Brasilien-GP: Haas-Ausfall!

14.33 Uhr: Das Fehlen hat aber noch weitere Konsequenzen. Weil schon heute Abend die Sprint-Qualifikation stattfindet, wird Magnussen auch am morgigen Sprint nicht teilnehmen dürfen. Und ob er bis zur Qualifikation für das Hauptrennen wieder fit wird, steht ebenso noch in den Sternen.

14.10 Uhr: Paukenschlag bei Haas! Wie der Rennstall soeben mitteilte, kann Kevin Magnussen wegen einer Krankheit heute nicht an den Sessions teilnehmen! Als Ersatz geht Ersatzfahrer Oliver Bearman ins Rennen, der in dieser Saison bereits zwei Grands Prix absolvierte.

12.23 Uhr: Und für Verstappen kommt es noch dicker. Er wird an diesem Wochenende mit einer Grid-Strafe ins Rennen gehen. Er bekommt einen neuen Motor und liegt damit über dem erlaubten Teile-Limit. Aber in Brasilien kann man immerhin gut überholen.

11.11 Uhr: Denn der WM-Fight zwischen Max Verstappen und Lando Norris droht zu eskalieren. Vergangene Woche kassierte Verstappen für ein hartes Manöver gegen Norris eine 20-Sekunden-Strafe. In der Konsequenz machte Norris einiges an Boden in der Punktewertung gut. Nur noch 47 Punkte liegen zwischen den beiden Piloten.

Freitag, 11 Uhr: Hallo und herzlich willkommen zum nächsten Formel-1-Rennen. Der traditions- und actionreiche Kurs in Sao Paulo steht an diesem Wochenende auf dem Programm. Und wie immer stehen zwei Männer im Mittelpunkt.