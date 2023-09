Formel 1: Offiziell! Team verkündet Fahrer-Entscheidung

Die Fans von Daniel Ricciardo müssen sich noch mindestens ein Rennen gedulden. Der „Honey Badger“ wird zum Großen Preis von Japan noch nicht in sein Formel-1-Auto zurückkehren. Das teilte AlphaTauri-CEO Peter Bayer nach dem Singapur-GP offiziell mit.

Damit wird Liam Lawson seine nächste Chance in der Formel 1 bekommen und neben Yuki Tsunoda für AlphaTauri an den Start gehen. Mit einer Rückkehr von Daniel Ricciardo ist wohl frühestens in Katar zu rechnen.

Formel 1: Lawson ersetzt Ricciardo auch in Japan

In Singapur war Daniel Ricciardo zwar dabei, ins Auto stieg er aber noch nicht. Im Training von Zandvoort zog er sich Ende August einen Bruch des Mittelhandknochens zu. Drei Rennen hat er deswegen nun verpasst und wird auch am Japan-GP nicht teilnehmen.

„Daniel fliegt jetzt weiter nach Australien für seine Physio und wird uns moralisch begleiten, aber nicht live vor Ort sein“, bestätigt Peter Bayer, der CEO von AlphaTauri. Statt Ricciardo wird auch in Japan wieder Liam Lawson im Auto sitzen.

Der Neuseeländer weiß bislang auf ganzer Linie zu überzeugen. In Singapur fuhr er jetzt sogar seine ersten Punkte in der Formel 1 ein. Bei AlphaTauri bahnt sich ein Dreikampf zwischen Yuki Tsunoda, Liam Lawson und Daniel Ricciardo an.

Ricciardo-Rückkehr wohl in Katar

Ricciardo selbst wird aber in dieser Saison definitiv noch einmal im Auto sitzen. Es ist vorsichtig davon auszugehen, dass er beim Großen Preis von Katar (08. Oktober) sein Comeback feiert. Lawson soll dann planmäßig zu seinem japanischen Team „Mugen“ zurückkehren. In der Super Formula Japan hat er noch Chancen auf den Titel. Dort steht am 29. Oktober das große Saisonfinale in Suzuka an. Jetzt darf er dort aber erst einmal in einem Formel-1-Wagen über die Strecke rasen.