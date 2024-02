Formel 1: Neue Enthüllungen über Hamilton – diese Aussagen werfen viele Fragen auf

Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari hat die Formel 1 erschüttert. Der siebenmalige Weltmeister wird Mercedes am Saisonende verlassen und trägt ab 2025 Rot. Es ist ein Blockbuster-Deal, der extrem viele Fragen aufwirft.

In der neuen Staffel von „Drive to Survive“ ist Lewis Hamilton und ein möglicher Wechsel zu Ferrari schon ein Thema. Damals entschied sich der siebenmalige Formel-1-Weltmeister für eine Vertragsverlängerung. Die Aussagen in der Netflix-Doku dürften den Wechsel nun aber noch einmal in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen.

Formel 1: Aussagen bei „Drive to Surive“ lassen Fans rätseln

Erst im September 2023 entschied sich Lewis Hamilton für eine Vertragsverlängerung bei Mercedes, unterschrieb für zwei weitere Jahre. Kein halbes Jahr später folgte der Paukenschlag: Hamilton nutzt eine Ausstiegsklausel, erfüllt seinen Vertrag nicht und wechselt zu Mercedes. Doch woher kommt der plötzliche Sinneswandel?

Bei „Drive to Surive“ dreht sich eine Folge nur um die Vertragsverlängerung von Hamilton. Man kann den Weg bis zur Unterschrift verfolgen, merkt zwar, dass er ein wenig Zweifel hat, am Ende aber doch überzeugt ist von dem Weg mit Mercedes.

Wolff betont, dass er Hamilton am liebsten bis zu seinem Karriereende halten wollen würde. „Lewis ist viel mehr als mein Fahrer. Lewis ist mein Freund, er ist meine Familie, er ist mein Zuhause. Und deshalb würde ich keinen anderen Fahrer im Auto haben wollen“, stellt er in der Netflix-Serie klar.

Und auch Hamilton sagt über die Beziehung und seine Mercedes-Zukunft: „Toto und ich haben eine Menge gemeinsam. Wir sind beide sehr wettbewerbsorientiert und hassen es zu verlieren. Wir hatten zwei schwierige Jahre, aber ich glaube immer noch fest daran, dass Mercedes und all die Leute in diesem Team die Fähigkeit haben, ein großartiges Auto zu bauen. Man muss nur einen Vertrauensvorschuss geben.“

Hat Hamilton den Glauben an Mercedes verloren?

Zudem erklärt der Brite: „Es fühlt sich nicht wie eine Zeit an, wo ich kein Mercedes-Fahrer mehr bin. Es ist mein Zuhause, es ist meine Familie.“ Es sind Sätze, die ziemlich absurd klingen, bei dem Wissen, dass er nur ein paar Monate später bei Ferrari unterschrieben hat. Die Frage, wieso Hamilton nun wirklich zu Ferrari wechselt, stellt sich jeder Fan und Experte nun nur noch mehr.

Bezeichnend ist da auch ein Satz von George Russell: „Wenn er gehen würde, würde das Mercedes in eine schwierige Lage bringen, weil es immer so aussehen wird, als hätte er den Glauben an das Team verloren.“ Jetzt geht Hamilton. Hat er also den Glauben an das Team tatsächlich verloren?

Fakt ist: Hamilton will unbedingt seinen achten WM-Titel einfahren, um alleiniger Rekordhalter zu sein und 2021 vergessen zu machen. Er ist aber schon 39 Jahre alt, wird nicht mehr ewig fahren können. Es könnte also irgendwas geben, was ihn überzeugt hat, dass bei Ferrari seine Chancen besser sind.

Die 6. Staffel „Drive to Survive“ erscheint am 23. Februar bei Netflix.