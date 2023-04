Formel 1: Irre Hamilton-Pläne enthüllt! DAS hat er nach seinem Karriere-Ende vor

Sieben Weltmeister-Titel, 103 Rennsiege, 103 Pole-Position: Lewis Hamilton ist ohne Frage eine absolute Formel-1-Legende. Seit 2013 fährt der Brite für Mercedes in der Motorsport-Königsklasse. Schon seit mehreren Monaten gibt es aber hartnäckige Gerüchte über seine weitere Karriere. Fährt er weiter für Mercedes? Hört er sogar schon bald auf?

Fragen, die Hamilton sicherlich im Laufe der Zeit klären wird. Doch bis dahin gibt es reichlich Spekulationen um seine Zukunft. Nun hat sich der britische Formel-1-Star zu irren Plänen mit SpaceX-Gründe Elon Musk geäußert.

Formel 1: Irre Hamilton-Pläne enthüllt

Die Formel-1-Strecken der Welt sind ihm nicht genug, er will nun auch das Weltall erobern. Sehen wir Lewis Hamilton tatsächlich bald im All? So soll der 38-jährige Mercedes-Pilot aktuell Pläne haben, tatsächlich auf den Mars zu fliegen.

Auch interessant: Formel 1: Hammer vor Aserbaidschan-GP – DAS wird Max Verstappen gar nicht gefallen

So soll Hamilton in den letzten Jahren im Rahmen des US-Grand-Prix in Austin SpaceX-Gründer Elon Musk zu Partys eingeladen und dabei auch über mehrere Ideen gesprochen haben, in das Weltall zu fliegen.

Empfehlung der Redaktion: Sky zum Spar-Preis! Jetzt nur für kurze Zeit – verpasse kein Rennen der Formel 1. Hier geht’s zum Formel-1 Angebot 🛒

„Er spricht vom Mars, ich habe ihm angeboten, die Rakete zu fliegen“, sagte Lewis Hamilton dem Internetportal „Formula One“: „Aber ich glaube, das ist alles automatisiert.“

Weiter in der Motorsport-Königsklasse unterwegs

Doch bis es so weit ist, will Lewis Hamilton erstmal in der Formel 1 weiterfahren. Sein Vertrag bei Mercedes läuft noch bis Ende 2023. Wie es danach weitergeht, ist unklar. Es gab reichlich Spekulationen in den vergangenen Monaten. Von einem Wechsel zur Konkurrenz bis hin zu einem Karriereende war alles dabei.

Bis dahin kann er sich weiterhin Gedanken über einen Weltraumbesuch dank des aktuell zweitreichsten Menschen der Welt, dem Chef des Elektroautounternehmens Tesla und des Social-Media-Netzwerks Twitter machen. Elon Musk hatte zuletzt sogar den ersten Startversuch einer Rakete in Texas, die in das Weltall fliegen sollte. Allerdings explodierte sie nach wenigen Minuten.

Mehr News für dich:

Bis Hamilton irgendwann fliegt, wird es noch dauern. Der siebenfache Formel-1-Weltmeister betont aber: „Ich gehe, ja, irgendwann, aber ich lasse ein paar andere Leute den Vortritt, weil diese Dinger auf dem Weg nach oben explodieren.“ Deshalb will er warten, bis alles sicherer ist.