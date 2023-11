Formel 1: Hamilton schaut genau hin! Personal-Hammer sorgt für Mercedes-Beben

Paukenschlag in der Formel 1! Mit sofortiger Wirkung gibt Mercedes die Trennung von einem seiner Top-Funktionäre bekannt. Das hat auch Auswirkungen auf Lewis Hamilton und George Russell – doch die Entscheidung hatte sich angebahnt.

Mike Elliott, bisheriger Chief Technical Officer (CTO) von Mercedes, verlässt den Rennstall!.Infolge der anhaltenden Flaute der Silberpfeile war er im Frühjahr 2023 überhaupt erst in diese Rolle gerutscht (hier mehr dazu). Jetzt ist alles vorbei.

Formel 1: Elliott geht freiwillig

Elf Jahre lang arbeitet Elliott für Mercedes, jetzt zieht er freiwillig die Reißleine. Eine Auswirkung des ausbleibenden Erfolgs? Denn Elliott war der führende Kopf hinter dem gewagten „Zero-Pod-Konzept“, welches die Silberpfeile 2022 an den Start brachten.

Die Auswirkungen sind bekannt. Superstar Lewis Hamilton macht seine schlimmste Durststrecke in der Formel 1 durch, ist seit fast zwei Jahren ohne Sieg. Auch der 8. Weltmeister-Titel ist seitdem in weite Ferne gerückt.

Als Antwort darauf, hatte Mercedes im April dieses Jahres ihren Ingenieurs-Guru James Allison wieder an die vorderste Front berufen und Elliott zum CTO ernannt, der mehr im Hintergrund arbeitet. Zwei Monate, bevor sein Vertrag ohnehin ausgelaufen wäre, schmeißt er nun hin.

Lobende Worte

Dennoch hat Teamchef Toto Wolff nur lobende Worte übrig. „Mike war eine der Säulen der Erfolge unseres Teams in den letzten zehn Jahren“, erklärte er in der Mitteilung des Rennstalls. „Er hat nicht nur einen großen Beitrag zu den vielen Erfolgen geleistet, sondern auch zum Aufbau der Kultur unseres Teams.“

Zuletzt arbeitete Elliott an der Entwicklung einer technischen Strategie, um in Zukunft wieder erfolgreich zu sein. „Da dieser Plan nun vorliegt und umgesetzt wird, hat Mike beschlossen, in den kommenden Monaten eine Pause vom Sport einzulegen“, heißt es von Mercedes.

Formel 1: Hoffnung für Hamilton?

Besonders Lewis Hamilton wird nach den Enttäuschungen der vergangenen Jahre hoffen, dass es damit wieder für ganz vorne reicht. Denn eins ist klar: Der Brite will sich endlich zum alleinigen Rekordweltmeister vor Michael Schumacher krönen.