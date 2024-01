Formel 1: Brutale Ohrfeige! Vernichtende Worte an Hamilton

Bis zum Start der neuen Formel-1-Saison dauert es nicht mehr lange. Alle Piloten werden wieder versuchen, Weltmeister Max Verstappen zu besiegen. Vor allem einer wird mit viel Wut im Bauch loslegen: Lewis Hamilton. Der Brite wartet nämlich seit 2021 auf einen Sieg in der Motorsport-Königsklasse.

Zudem träumt der Mercedes-Fahrer vom achten WM-Titel in der Formel 1, der ihn zum alleinigen Rekordweltmeister machen würde. Doch von einem ehemaligen Teamchef gibt es nun vernichtende Worte an Hamilton.

Formel 1: Vernichtende Worte an Hamilton

Wer wird es schaffen, in diesem Formel-1-Jahr Max Verstappen vom Thron zu stürzen? Der Niederländer geht erneut als Top-Favorit auf den WM-Titel in die Saison, die Anfang März in Bahrain beginnt. Dass Lewis Hamilton mit Mercedes wieder angreifen und seinen einstigen Rivalen ärgern kann, bezweifelt Eddie Jordan sehr.

Der ehemalige Teamchef sieht nur einen Fahrer, der mit Verstappen mithalten könnte. „Ich sehe nur einen Challenger und das ist Charles Leclerc“, so Jordan gegenüber „F1-insider.com“. Der Brite fügte anschließend hinzu: „Ferrari muss es gelingen, ihm in diesem Jahr ihm ein Auto auf Augenhöhe mit dem Red Bull zu bauen. Sonst sehe ich schwarz, was die Spannung betrifft.“

Und was ist mit Hamilton? „Lewis Hamilton und Fernando Alonso, wohlverdiente Champions fürwahr, traue ich wegen ihres schon fortgeschrittenen Alters einfach nicht mehr zu, mit Verstappen mithalten zu können“, erklärte Jordan.

Keine Chance für Hamilton auf 8. Titel?

Bei Mercedes hingegen hofft man, dass die anstehende Formel-1-Saison deutlich besser läuft, als die vergangenen beiden Jahre. Nur ein Sieg konnte das einstige Top-Team holen – das war in 2022 von George Russell. Hamiltons letzter Grand-Prix-Erfolg liegt noch länger zurück. Es war in 2021 der Große Preis von Saudi-Arabien. Seitdem wartet der Brite vergeblich auf einen Sieg.

Mit den Silberpfeilen will er nun in 2024 wieder angreifen. Auch Teamchef Toto Wolff hat den Traum, Hamilton zum alleinigen Rekordweltmeister zu machen. Derzeit teilt er sich diesen Titel mit Michael Schumacher mit je sieben Weltmeisterschaften. „Ich bleibe bei Mercedes, um Red Bull mit Lewis Hamilton zu schlagen“, sagte der 52-Jährige gegenüber „La Gazzetta dello Sport“ und machte eine Ansage an die Konkurrenz: „Wenn wir Hamilton ein gutes Auto geben, dem er vertrauen kann, kann er zurück nach ganz oben – vor jedem anderen.“