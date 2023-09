Formel 1: Zoff unter Superstars! Hamilton lästert über Verstappen – der Konter folgt sofort

Lewis Hamilton und Max Verstappen – das war noch nie eine Liebesbeziehung in der Formel 1. Spätestens seit dem dramatischen WM-Finale 2021 knistert es immer wieder zwischen den beiden Superstars.

Jetzt hat Lewis Hamilton gegen seinen ärgsten Konkurrenten in der Formel 1 geschossen. Der Brite beschwert sich um den aus seiner Sicht übertriebenen Hype um Max Verstappen.

Formel 1: Hamilton beschwert sich über Verstappen-Hype

Neun Siege in Folge, über 130 Punkte Vorsprung in der WM-Wertung – Max Verstappen ist in dieser Saison quasi nicht zu schlagen. In seinem Red Bull dominiert er die Konkurrenz nach Belieben, siegt selbst, wenn er nicht von der Pole startet.

Von Medien und Fans wird Verstappen gefeiert. Für manch einen Experten ist er einer der besten Fahrer aller Zeiten. Für Lewis Hamilton ist der Hype um Verstappen zu viel des Guten. Verstappens Dominanz werde „aufgebauscht“, sagte Hamilton gegenüber „Sky Italia“.

Verstappens Ausnahmestellung sei viel mehr auf das Team im Hintergrund zurückzuführen. „Ich denke, dass das Team als Ganzes eines der stärksten ist – sie feuern im Moment auf Hochtouren“, so Hamilton.

„Als ich mich mit einer halben Sekunde oder sechs Zehnteln vor Valtteri Bottas (ehemaliger Teamkollege von Hamilton bei Mercedes, Anm. d. Red.) qualifiziert habe, haben die Medien nicht dasselbe geschrieben“, beschwert sich der 38-Jährige.

„Max ist noch nie gegen so jemanden angetreten“

Was Hamilton noch mehr stört: Verstappen habe nie einen ebenbürtigen Teamkollegen an seiner Seite gehabt. „Jenson Button, Fernando Alonso, George Russell, Valtteri Bottas, Nico Rosberg“, zählt er seine ehemaligen Teamkollegen auf und fügt hinzu: „Diese Jungs waren alle sehr konstant und Max ist noch nie gegen so jemanden angetreten.“ Teamkollege Sergio Perez beißt sich die Zähne an Verstappen aus, sieht oft aus wie ein Amateur. Und auch alle vorherigen Teamkollegen konnten Verstappen nie das Wasser reichen.

Verstappen lässt die Kritik von Hamilton kalt, er bezeichnete den Briten als „neidisch auf meinen aktuellen Erfolg“. Diese Aussagen seien eher ein Anzeichen dafür, „dass es Mercedes schwerfällt, mit Niederlagen umzugehen – nach all den Jahren, in denen es so viele Siege gab“.