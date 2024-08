Formel 1: Hamilton lässt plötzlich aufhorchen – Superstar spricht über Karriereende

Sieben Weltmeistertitel, 104 Rennsiege und er hat noch nicht genug: Lewis Hamilton wird auch voraussichtlich die nächsten beiden Jahre in der Formel 1 fahren. Ab 2025 allerdings nicht mehr für Mercedes, da er bekanntlich zu Ferrari wechseln wird.

Doch was passiert danach? Der Formel-1-Superstar ist mittlerweile 39 Jahre alt. Viele Fahrer haben in diesem Alter schon längst ihre Karriere beendet. Lewis Hamilton lässt jetzt mit seinen Aussagen über ein mögliches Ende aufhorchen.

Formel 1: Lewis Hamilton lässt aufhorchen

Anfang des Jahres sorgte Lewis Hamilton für ein Fahrerbeben in der Formel 1: Sein Wechsel zu Ferrari löste im Cockpit-Karussell der Königsklasse eine große Reaktion aus. Ab dem kommenden Jahr wird er für die Scuderia fahren. Beim Traditionsrennstall soll der Brite einen Dreijahresvertrag unterschrieben haben.

Danach wäre er 42 Jahre alt. Ist es das perfekte Alter, um die Karriere zu beenden? Folgt der große Schritt vielleicht sogar schon vorher? Der Superstar packt jetzt aus, dass er einen klaren Plan habe, wie lange er noch weiterfahren wird. „Es gibt Tage, an denen ich denke: ,Mist, ich hätte gerne eine Pause. Eine richtige Pause, denn man bekommt keine wirklich große Pause während der Saison wie in anderen Sportarten“, erzählt Hamilton im Interview mit „Esquire“.

Der Star-Pilot berichtet dann auch darüber, wie anstrengend es für einen Formel-1-Fahrer werden kann: „Man ist erst Mitte bis Ende Dezember fertig, und dann muss man schon im Januar wieder trainieren, und das zweimal am Tag. Dazu kommen noch ein paar Stunden Therapie, die man in dieser Zeit absolviert. Du hast also nicht wirklich eine große Auszeit. Und im Februar bist du bis Dezember voll im Einsatz.“

Wann folgt das Karriereende?

Da ist es kein Wunder, dass Hamilton auch über ein Karriereende nachdenkt. „Ich habe im Kopf einen Plan, bis wohin ich mich gerne ausdehnen würde“, so der Formel-1-Pilot. „Ich muss nur strategisch vorgehen und die Dinge in eine Reihenfolge bringen. Mir geht es sehr um die Reihenfolge. Zum Beispiel, wenn ich mir die Marken ansehe, mit denen ich zusammenarbeite, die Unternehmen, die ich im Wesentlichen gründe, wie ich meine Zeit zwischen all diesen Dingen einteile und wie ich mich immer noch diesem Job widmen kann.“

Er stellt sich daher auch berechtigt die Frage, ob es einen Zeitpunkt geben wird, „an dem ich nicht mehr ganz bei der Sache bin. (…) Aber ich werde wissen, wann ich aufhören muss“, erklärt Hamilton. Bis dahin möchte er das Maximum herausholen, solange er kann. Er habe auch schon mit vielen Leuten gesprochen, „die gesagt haben, dass sie sich wünschten, sie hätten nur noch ein oder zwei Jahre weitermachen können. Und sie sagten: ,Bleib so lange wie möglich dabei.‘ Aber ich will es nicht tun, wenn ich nicht gut bin.“

Bevor er seine Karriere beenden möchte, hat Hamilton aber einen großen Traum: den achten WM-Titel. Damit wäre er alleiniger Rekord-Weltmeister in der Formel 1. Derzeit teilt er sich den ersten Platz ganz oben mit der deutschen Legende Michael Schumacher.