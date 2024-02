Formel 1: Hamilton packt endlich aus – darum wechselt er WIRKLICH zu Ferrari

Die Sport- und Formel-1-Welt war Anfang Februar schockiert: Der Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari sorgte für ein Beben in der Motorsport-Königsklasse und wird auch weiterhin ein Thema im Fahrerlager bleiben.

Über die plötzlichen Wechselgründe wurde in den vergangenen Wochen reichlich spekuliert. Nun hat sich der siebenfache Formel-1-Weltmeister selbst dazu geäußert und ausgepackt, warum er ab 2025 für Ferrari auf Titeljagd gehen wird.

Formel 1: Hamilton packt endlich aus

Kaum ein Wechsel sorgte in den vergangenen Jahren für so einen Hammer, wie der von Lewis Hamilton zu Ferrari. Ab 2025 wird der Pilot in der Formel 1 für die Scuderia an den Start gehen. Möglich gemacht hat das eine Ausstiegsoption in dem Vertrag des Briten, der noch im vergangenen Jahr bis Ende 2025 verlängerte.

Bei den Tests vor einigen Tagen in Bahrain wurde Hamilton mit der Entscheidung konfrontiert. „Im Sommer haben wir unterschrieben, und offensichtlich habe ich damals meine Zukunft bei Mercedes gesehen“, so Hamilton. „Doch im neuen Jahr ergab sich eine Gelegenheit und ich beschloss, sie zu ergreifen.“

Für den Rekordweltmeister war es die schwerste Entscheidung, „die ich je treffen musste. Ich bin seit 26 Jahren bei Mercedes und sie haben mich unterstützt, wir haben gemeinsam eine absolut unglaubliche Reise hinter uns. Wir haben in diesem Sport Geschichte geschrieben und darauf bin ich sehr stolz und sehr stolz auf das, was wir erreicht haben. Aber ich denke, letztendlich schreibe ich meine Geschichte und hatte das Gefühl, dass es an der Zeit war, ein neues Kapitel zu beginnen“, erklärt Hamilton.

Vorbild Michael Schumacher

Unmittelbar nach der Verkündung des Wechsels erklärte Hamilton in den sozialen Netzwerken, dass sich nun ein „Kindheitstraum“ erfüllt habe. Dabei spielte auch Michael Schumacher eine große Rolle. „Ich habe es als eine große Herausforderung angesehen“, äußerte der Brite, der erklärte, dass er schon als Kind in einem Computerspiel Schumachers Ferrari gefahren sei. „Es ist definitiv ein Traum, und ich freue mich sehr darauf.“

Ferrari übe einen besonderen Reiz aus: „Wenn man zum Grand Prix von Italien fährt und ein Meer von roten Ferrari-Fans sieht, kann man das nur ehrfürchtig miterleben.“ Deshalb wird er sich bald auch bemühen, die italienische Sprache zu lernen.

„In all den Jahren habe ich es nicht geschafft, eine andere Sprache zu lernen. Aber natürlich werde ich es auf jeden Fall versuchen“, meinte er. „Ich erinnere mich, als ich in Italien Kart gefahren bin, konnte ich ein paar Sätze aufschnappen. Ich hoffe, dass ich das schnell wieder draufhabe.“