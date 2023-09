Formel 1: Muss Hamilton plötzlich zittern? Bei dieser Ansage machen sich Sorgen breit

Die Formel 1 ist zurück. Am Wochenende heißt es „Lights out“ in Singapur. Beim spektakulären Nachtrennen will Max Verstappen seinen elften Sieg in Folge. Zahlreiche Fahrer und Teams wollen das verhindern, beispielsweise Lewis Hamilton im Mercedes.

Die Silberpfeile erlebten zuletzt einen kleinen Aufschwung. Doch in Singapur müssen sie zuallererst in den Rückspiegel schauen! Aus den Reihen hinter ihnen kommen große Ansagen. Muss Lewis Hamilton in der Formel 1 zittern?

Formel 1: Kampfansage an Mercedes

Das Rennen um Weltmeisterschaft und Konstrukteurs-Wertung ist längst geritzt. Verstappen und Red Bull sind beinahe nicht mehr einzuholen. Dahinter jedoch kämpfen zahlreiche Teams um die Vize-Krone. Dort liegt aktuell Mercedes im Vorteil.

Auch interessant: Fahrer-Traum geplatzt! Wunderkind will kein Cockpit mehr – „Werde nicht warten“

Allen voran Ferrari, aber auch Aston Martin wollen sich nicht abschütteln lassen. Der Alonso-Rennstall hatte nach einem starken Saisonstart kräftig nachgelassen, will sich Platz 2 bei den Konstrukteuren der Formel 1 nun aber zurückholen!

Nachdem Fernando Alonso zu Saisonbeginn fünf Podien in sechs Rennen gesammelt hatte, war Aston Martin die zweite Kraft. Doch das Machtverhältnis kippte schnell. Aber: „Das Ziel ist es, wieder den zweiten Platz in der Konstrukteursmeisterschaft zu erreichen“, macht Aston Martins Perfomance Direktor Tom McCullough deutlich.

Um dieses ehrgeizige Ziel zu erreichen, werde man bis zum Ende der Saison Updates am Auto mitbringen. Es kommt jetzt darauf an, so McCullough, „wer ein paar weitere Entwicklungen auf die Strecke bringen kann und wer die besten Wochenenden absolviert.“

Formel 1: Wie reagiert Hamilton?

Dass sich das lohnt, zeigte Aston Martin beispielsweise in Zandvoort, als Alonso Zweiter wurde. Müssen Lewis Hamilton und George Russell nun vor weiteren Attacken zittern? Denn Fakt ist: Auch Ferrari will den Monza-Aufschwung mitnehmen.

Noch mehr Nachrichten kannst du hier lesen:

Für das britische Duo im deutschen Auto gilt es in den kommenden Rennen also, keine Fehler zu machen. Sonst könnten zum Ende der Saison die Plätze sieben und acht das höchste der Gefühle in der Formel 1 sein.