Formel 1: Paukenschlag bei Red Bull! Fahrer-Entscheidung ist gefallen

Das ist mal eine Ansage: Liam Lawson wird 2025 definitiv in der Formel 1 an den Start gehen. Das bestätigte jetzt Red Bulls Chefberater Dr. Helmut Marko am Rande des Großen Preises der Niederlande.

Offen ist nur noch die Frage, in welchem Auto Liam Lawson in der Formel 1 an den Start gehen wird. Möglich wäre sowohl ein Platz bei den Racing Bulls, als auch ein sofortiger Aufstieg zu Red Bull an die Seite von Max Verstappen.

Formel 1: Lawson bekommt Cockpit

„Er sitzt nächstes Jahr ganz sicher in einem unserer Autos“, bestätigte Dr. Marko jetzt gegenüber der „Kleine Zeitung“ in Zandvoort. Vor der Sommerpause kündigte Red Bull noch an, im September eine Entscheidung treffen zu wollen – diese steht nun aber offenbar schon längst fest.

Liam Lawson wird 2025 definitiv in der Formel 1 fahren. Es stellt sich nur noch die Frage: Welches Auto bekommt der Neuseeländer? Die wahrscheinlichste Variante ist folgende: Daniel Ricciardo beendet seine Formel-1-Karriere und Lawson bekommt seinen Platz bei den Racing Bulls.

Es ist aber wohl auch nicht ausgeschlossen, dass Lawson sofort zu Red Bull aufsteigt und dort Sergio Perez ersetzt. Der Mexikaner besitzt zwar noch einen gültigen Vertrag bis 2026, steht aber immer wieder heftig in der Kritik. Viele waren schon davon ausgegangen, dass er vor der Sommerpause fliegt. Er bekommt aber weiterhin die Chance, sich zu beweisen.

Perez muss sich beweisen

„Wenn Checo seinen normalen Speed konstant bringt, sind wir zufrieden. Er hat aber immer irgendwo diese Schwankungen, egal ob im Qualifying oder einem gewissen Rennabschnitt. Die Konstanz ist nicht da, das ist das Problem“, erklärte Dr. Marko. Man wolle sich nun die nächsten Wochen anschauen.

Für Lawson geht damit ein Traum in Erfüllung. Der 22-Jährige wartet schon seit zwei Jahren auf seine Chance. 2023 sprang er bei fünf Rennen für Ricciardo ein und machte seine Sache bärenstark. Seit dem warten eigentlich alle auf seine Beförderung. Nun passiert es wirklich.