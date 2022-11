Formel 1: Fahrer dementiert Vertrag – „Ist noch nichts entschieden“

Während Mick Schumacher in der Formel 1 noch zittert, ist bei ihm schon alles entschieden. Nicholas Latifi scheidet am Ende der Saison bei Williams aus. Einen Platz bei einem anderen Rennstall hat er ebenfalls nicht bekommen. Seine Rennsport-Zukunft ist ungewiss.

Prompt tauchten Spekulationen um den Kanadier auf. Ist seine Zeit in der Formel 1 endgültig vorbei, wechselt er die Rennserie oder beendet er gleich ganz seine Karriere? Zu den vielen Gerüchten hat er sich jetzt geäußert.

Formel 1: Latifi-Abschied nach drei Jahren

Seit drei Jahren fährt Nicholas Latifi dem Feld im Williams hinterher. Echte Chancen hatte er nie und dann griff er vergangenes Jahr doch in die Weltmeisterschaftsentscheidung ein. Durch seinen Unfall in Abu Dhabi sorgte er für die Safety-Car-Phase, die Lewis Hamilton schließlich den Titel kostete.

Ohnehin muss er sich seit jeher den „Pay-Driver“-Vorwurf gefallen lassen. Dass er es in 59 Rennen auf gerade mal neun Punkte bringt, befeuert seine Kritiker. Daher kam Williams‘ Entscheidung, sich von Latifi zu trennen auch nicht überraschend.

Wechsel steht im Raum

Vorbei sein soll es mit der Motorsportkarriere aber nicht. Schließlich gibt es noch viele andere Rennserien. Prompt wurde spekuliert, Latifi könnte im kommenden Jahr in der amerikanischen IndyCar-Serie unterkommen. Hier fand schon so mancher Ex-Formel-1-Fahrer einen Platz.

„Die offensichtlichste Möglichkeit ist ein Wechsel ins IndyCar“, gibt Latifi im Podcast „Beyond the Grid“ nun auch selbst zu. Allerdings gebe es noch überhaupt keine Klarheit. „Ich habe noch nichts entschieden“, macht er deutlich.

Formel 1: Latifi hofft auf würdigen Abschied

Zunächst will er sich auf die verbleibenden zwei Rennen mit Williams konzentrieren. In der kommenden Woche ist die Formel 1 in Brasilien zu Gast. Anschließend geht es zum Saisonfinale nach Abu Dhabi.

„Ich will die letzten beiden Rennen einfach mit einem Hoch beenden“, erklärt Latifi sein Ziel. Bisher sammelte er in diesem Jahr nur beim Großen Preis von Japan Punkte. Ansonsten beendet er die Rennen immer zwischen den Plätzen 12 und 18 – oder gar nicht.