Formel 1 in Las Vegas: Völlig absurdes Angebot! Fünf Millionen Dollar für ein Wochenende

2023 heißt es in der Formel 1: Vegas Baby! Die Königsklasse des Motorsports kommt in die Glückspiel-Hochburg und fährt tatsächlich auf dem legendären Las Vegas Strip.

Dass das Formel-1-Rennen in Las Vegas in Sachen Extravaganz mit den Highclass-GPs in Monaco, Abu Dhabi und Co. mithalten kann, war von vorne rein klar. Was es jetzt aber für ein absurdes Angebot gibt, lässt wohl selbst die superreichen Monegassen staunen.

Formel 1 in Las Vegas: Caesars Palace mit irrem Angebot

Fünf Millionen US-Dollar für ein Wochenende Formel 1 – dieses Angebot ist kein Scherz, dieses Angebot gibt es wirklich. Das weltberühmte Caesars Palace bietet zum Las-Vegas-GP ein „Nobu Sky Villa Emperor Package“ an.

In dem Angebot enthalten sind VIP-Pässe, Zugang zum Paddock-Klub, fünf Übernachtungen in der preisgekrönten Nobu Sky Villa im Caesars Palace und ein exklusives Dinner zubereitet von Spitzenkoch Nobu Matsuhisa für zwölf Gäste. Die Nobu Sky Villa 10.300 Quadratmeter mit drei Schlafzimmern und einer großen Dachterrasse mit direktem Blick auf den Vegas Strip. Luxus pur!

Mit der unglaublichen Summe von umgerechnet 4,7 Millionen Euro ist das Angebot aber nur etwas für die Superreichen. Selbst die weiteren Angebote des Caesars Palace werden sich „normale“ Formel-1-Fans kaum leisten können.

F1 in Vegas: Tickets schon fast alle vergriffen

Es gibt unter anderem 25 weitere Luxus-Villen mit Premium-Paketen, die bei einer Million US-Dollar beginnen. Das günstigste Angebot des Caesar Palace liegt bei 2.600 US-Dollar pro Nacht. Mitinbegriffen sind dort Drei-Tages-Tickets für die Haupttribüne und ein All-inklusive-Paket.

Das Rennen in Las Vegas wird zum Event der Superlative. Wer dabei sein will, wird so oder so tief in die Tasche greifen müssen. Bei 500 US-Dollar lagen die günstigsten Tickets (Stehplatz) für das Rennen, für einen Tribünenplatz zahlt man schon 2000 US-Dollar. Gekauft werden die Tickets aber trotzdem – verfügbar sind für das Rennen am 18. November nur noch Hospitality-Pakete.