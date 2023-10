Formel 1: Brisante Berichte! Bahnen sich spektakuläre Fahrer-Wechsel an?

Die Formel-1-Saison neigt sich langsam aber sich dem Ende zu. Viele Fahrerentscheidungen wurden bereits getroffen, doch das bedeutet noch lange nicht, dass es nicht weiterhin wilde Spekulationen geben wird.

So ist es aktuell bei einigen Fahrern der Fall. Grund dafür ist Michael Andretti, der dann irgendwann ab 2025 oder 2026 mit einem eigenen Team in die Formel 1 einsteigen wird. Dafür braucht er dementsprechend auch zwei Fahrer. Einige Piloten werden bereits mit dem Rennstall des US-Amerikaners in Verbindung gebracht.

Formel 1: Brisante Berichte!

Laut eines Berichts von „Autosport“ werden gleich vier Formel-1-Fahrer mit dem neuen Team von Andretti in Verbindung gebracht. Valtteri Bottas ist mit seinen 34 Jahren ein Routinier, zeigte jahrelang, was für ein starker Fahrer er bei Mercedes war. Aktuell fährt er bei Alfa Romeo und sorgt hin und wieder mit einem der langsamsten Autos des Feldes für Überraschungen.

Auch interessant: Formel 1: Steht ein Hülkenberg-Hammer bevor? Deutscher Pilot packt aus

Wie es für Bottas bei Alfa Romeo weitergeht, ist unklar. Audi wird nämlich den Schweizer Rennstall ab 2026 übernehmen und womöglich durch andere Fahrer ersetzen. Daher käme er für das Team von Andretti infrage.

Ein weiterer Pilot wäre Kevin Magnussen von Haas. Ähnlich wie Bottas bringt auch Magnussen viel Erfahrung mit. Über 150 Rennen ist der Däne bereits in der Motorsport-Königsklasse gefahren.

Auch Perez und Ricciardo ein Thema

Dann sind da auch noch Sergio Perez und Daniel Ricciardo, die in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder in den Schlagzeilen in der Formel 1 standen. Bei Red Bull ist Perez aktuell immer wieder in der Kritik. Der Mexikaner hatte in dieser Saison immer wieder Fehler gemacht und muss aktuell auch um seine Zukunft beim österreichischen Rennstall zittern. Ricciardo indes fährt aktuell für AlphaTauri und ersetzte kurz vor der Sommerpause Rookie Nyck de Vries. Der Australier ist sehr beliebt, lässt seine Klasse immer wieder aufblitzen.

Mehr News für dich:

Lediglich einer der vier Piloten wird bei einem Einstieg von Andretti in der Formel 1 ein Cockpit erhalten. Denn der andere Sitz soll an einen US-Amerikaner gehen. Hierfür wird Indycar-Pilot Colton Herta gehandelt.

„Colton ist definitiv ganz oben auf unserer Liste. Wir wollen einen Amerikaner in einem Auto haben und im anderen einen erfahrenen Mann, der sein Mentor sein kann“, erklärte Andretti bei „Sky Sports“.