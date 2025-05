Formel 1: Hülkenberg-Team macht es offiziell! Jetzt darf es jeder sehen

Es ist eine bislang enttäuschende Formel-1-Saison für Nico Hülkenberg und Sauber. So richtige Erfolgserlebnisse konnte das Team noch nicht einfahren. Lediglich beim Auftakt schaffte der einzige deutsche Pilot es, in die Punkte zu fahren.

Danach folgten immer wieder schwache Formel-1-Wochenenden. Die Hoffnung auf Besserung ist groß, doch die Konkurrenz wird immer stärker. Dennoch lässt Sauber es sich nicht nehmen, für den Spanien-GP jetzt eine besondere Verkündung zu machen.

Formel 1: Sauber macht es vor Spanien-GP offiziell

Ob es mit einem neuen Design besser läuft? Für das nächste Formel-1-Rennen in Barcelona hat Sauber eine spezielle Lackierung für die beiden Autos von Nico Hülkenberg und Gabriel Bortoleto vorgestellt. Allerdings werden sich die Farben kaum vom aktuellen Boliden unterscheiden.

Die Sauber-Lackierung ist nämlich wie immer grün und schwarz. An diesem Wochenende wird es aber ein anderes Muster geben. Die ikonischen grünen und schwarzen Farbtöne des Sauber-Boliden bleiben unverändert, allerdings mit einem modernen Twist, der als „pixelgenau“ beschrieben wird. Das digitale Upgrade der Lackierung hat viele Fans in Staunen versetzt.

Hoffnung auf Besserung bei Sauber

Optisch sorgt Sauber schon für Aufsehen. Jetzt wird das Formel-1-Team hoffen, dass es auch punktetechnisch wieder besser läuft. Mickrige sechs Punkte holte das Schweizer Team bislang – und die kamen alle von Nico Hülkenberg. In Melbourne fuhr der Deutsche auf einen starken siebten Platz.

Sein Teamkollege Gabriel Bortoleto hat es noch schwer. Bislang schaffte es der Brasilianer nicht, in die Punkte zu fahren. Es bleibt abzuwarten, wie die Saison des Rookies so wird. Hülkenberg hingegen hofft auf die nächste Überraschung bei einem Grand Prix. Wird es vielleicht in Barcelona der Fall sein? Dann wird man jedenfalls mit einem neuen Design auf sich aufmerksam machen.