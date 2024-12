Formel 1: Jetzt herrscht für Hülkenberg bittere Gewissheit

Nico Hülkenberg hat in diesem Jahr in der Formel 1 für mächtig Aufsehen gesorgt. Der deutsche Rennfahrer hat mit Haas einen riesigen Schritt nach vorne gemacht, mischte regelmäßig in den Punkterängen mit.

Den Kampf um Platz sechs in der Konstrukteurs-Weltmeisterschaft hat Haas allerdings verloren. Beim Großen Preis von Abu Dhabi mussten sich Hülkenberg und Co. den Alpines geschlagen geben – und dennoch kann er auf ein erfolgreiches Jahr in der Formel 1 zurückblicken.

Formel 1: Haas verpasst Rang sechs

2023 landete Haas noch abgeschlagen auf dem zehnten Rang, 2024 meldete sich das Team nun eindrucksvoll zurück. Dass der US-Rennstall bis zum letzten Rennen der Saison um Platz sechs kämpfen würde, hätte niemand gedacht.

Den Kampf verlor Haas aber letztlich und landete in der Konstrukteurs-WM auf Rang sieben. Hülkenberg sammelte vier Zähler, Pierre Gasly im Alpine holte sechs Zähler. Damit war die Sache entschieden.

++ Formel 1: Aus und vorbei! Es ist das Ende einer Ära ++

Alpine legte vor allem durch den überraschenden Erfolg ins Brasilien die Grundlage für Platz sechs. Dort sammelten Gasly und Esteban Ocon stolze 35 Punkte – also mehr als die Hälfte der gesamten Punkte (65). Haas war konstanter, holte öfter Punkte, blieb aber dennoch sieben Zähler dahinter.

Das könnte dich auch interessieren:

Hülkenberg mit versöhnlichem Abschied

Den Großteil der Punkte von Haas fuhr Hülkenberg ein. 41 Punkte gehen auf das Konto des deutschen Rennfahrers. Damit landete er in der Fahrerwertung auf einem starken elften Rang knapp hinter Gasly (42).

Auch wenn Haas den sechsten Platz nicht erobern konnte, war es ein versöhnlicher Abschluss für Hülkenberg. Er hat dem Team aus der Bedeutungslosigkeit herausgeholfen. Nächste Saison fährt er dann für Sauber. Dort muss er ähnliche Aufbauarbeit leisten, denn sein neues Team landete auf dem letzten Platz und holt in der gesamten Saison nur vier Punkte.