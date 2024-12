Formel 1: Entscheidung gefallen! Hülkenberg horcht auf

Wenige Stunden vor dem letzten Formel-1-Rennen in dieser Saison ist auch die Entscheidung in der Formel 2 gefallen: Gabriel Bortoleto hat sich den Titel in seinem ersten Jahr gesichert. Der Brasilianer machte in Abu Dhabi alles klar.

Auch Nico Hülkenberg wird das zur Kenntnis genommen haben. Gabriel Bortoleto fährt nämlich in der nächsten Saison in der Formel 1 und wird dort der neue Teamkollege von Hülkenberg. Der deutsche Rennfahrer darf sich auf ein absolutes Top-Talent freuen.

Formel 1: Bortoleto neuer F2-Champion

Mit einem zweiten Platz im Feature Race am Sonntag machte Bortoleto alles klar. Groß zittern musste der Brasilianer beim abschließenden Rennen aber ohnehin nicht. Konkurrent Isack Hadjar würgte seinen Boliden beim Start ab, fiel deshalb weit zurück. So konnte der Brasilianer seinen Vorsprung in der Fahrerwertung problemlos ins Ziel bringen.

Damit wechselt Bortoleto als frisch gebackener Formel-2-Champion in die Formel 1. Nico Hülkenberg bekommt ein echtes Supertalent und einen Siegertypen an seine Seite gesetzt. Bortoleto holte sich seinen F2-Titel bereits in seinem ersten Jahr. Und auch schon zuvor sicherte er sich in seiner Premierensaison den Titel in der Formel 3.

Hülkenberg bekommt talentierten Teamkollegen

Dieses Kunststück gelang zuletzt übrigens einem heutigen Formel-1-Superstar: Oscar Piastri. Er ist der einzige Rookie in den letzten Jahren, der es geschafft hat, sich in der Königsklasse ganz oben in der Spitze zu etablieren. Zweimal stand er in dieser Saison ganz oben auf dem Podium.

Hülkenberg wird bei Sauber mit seiner Erfahrung sicherlich der Nummer-eins-Fahrer sein, allerdings darf er sich nicht zurücklehnen. Bortoleto hat in der Formel 2 wieder einmal eindrucksvoll bewiesen, wie groß sein Talent ist. Er wird Hülkenberg mit Sicherheit ordentlich Druck machen.