Formel 1: Hamilton-Hammer! Rekord-Champion mit krasser Ankündigung

Bei dieser Ankündigung bebt die Formel 1! Rekordweltmeister Lewis Hamilton scharrt weltweit Millionen Fans hinter sich. Allein auf Instagram folgen dem Briten über 30 Millionen Anhänger.

Klar also, dass sie gespannt sind, wenn Hamilton eine Ankündigung macht. Am Donnerstag war es so weit. Der siebenmalige Champion klärte über seine Zukunftspläne mit Mercedes in der Formel 1 auf.

Formel 1: Hamilton verkündet Zukunftspläne

37 Jahre ist der F1-Star mittlerweile alt. In diesem Jahr ist er so weit wie nie von einem Titel entfernt. Bisher konnte er noch kein einziges Rennen gewinnen. Zudem fährt mit George Russell mittlerweile ein kommender Star für Mercedes. Alles Gründe, dass Hamilton bald Schluss machen könnte?

Von wegen. Der 103-fache Grand-Prix-Gewinner sorgt höchstpersönlich für Klarheit und kündigt Gespräche an. „Wir werden einen weiteren Deal machen“, erklärte er Hamilton in einer Medienrunde mit ausgewählten Journalisten.

Gespräche beginnen bald

„Wir werden uns in den nächsten Monaten zusammensetzen und darüber diskutieren, würde ich sagen“, gibt er einen groben Zeitplan vor. „Mein Ziel ist es, weiterhin bei Mercedes zu sein“, macht er zudem deutlich.

Er habe zwar viele Geschäfte am Laufen, doch er wolle unbedingt weiter Rennen fahren. „Ich liebe das, was ich tue. Ich mache das seit 30 Jahren, und ich habe nicht das Gefühl, dass ich aufhören sollte“, betont Hamilton.

Formel 1: So ist Hamiltons Vertragslage

Hamiltons derzeitiger Vertrag läuft noch bis zum Ende des kommenden Jahres. Bereits seit 2013 fährt er für Mercedes – eine unvergleichliche Erfolgsgeschichte. Sechs Weltmeistertitel holten er und die Silberpfeile. Über Jahre war man das dominante Team.

Die große Bühne der Formel 1 betrat er 2007, damals noch in Diensten von McLaren. In seiner Rookie-Saison verpasste er den WM-Titel nur um einen Punkt. Doch schon ein Jahr später sollte er sich erstmals zum Weltmeister krönen.