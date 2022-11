Formel 1: Düstere Worte für Lewis Hamilton – ist seine Zeit endgültig vorbei?

Es war eine traurige Premiere für Lewis Hamilton. In 16 Jahren in der Formel 1 hat der Brite eigentlich alles erlebt. Er brach sämtliche Rekorde, war über Jahre der unantastbare Fahrer. Mit sieben Titeln ist er gemeinsam mit Michael Schumacher Rekord-Weltmeister.

In diesem Jahr war jedoch alles anders. Hamilton und Mercedes mussten in der Formel 1 tatenlos zusehen, wie Red Bull allen anderen Teams enteilte. Erstmals in seiner Karriere holte Hamilton keinen Saisonsieg. Schon jetzt zeichnet sich ab, dass sich das nur bedingt ändern wird.

Formel 1: Horror-Jahr für Mercedes

Die Silberpfeile waren über Jahre das Maß der Dinge. Acht Konstrukteurs-Titel in Folge sprechen eine deutliche Sprache. Mit der Regeländerung zu dieser Saison brach Mercedes allerdings ein. Red Bull und Ferrari lagen von Anfang an auf einem höheren Niveau.

Erst mit voranschreitender Entwicklung schienen die Konstrukteure aus Brackley das Auto besser zu verstehen. So kamen noch einige Podiumsplatzierungen hinzu. George Russell konnte sogar das Rennen in Brasilien gewinnen. Ist Mercedes zurück auf dem Weg an die Spitze der Formel 1?

Wolff dämpft Erwartungen

Nicht, wenn es nach Toto Wolff geht. Der Teamchef von Mercedes tritt nach dem Saisonfinale in Abu Dhabi auf die Euphorie-Bremse. „Ich bin mir nicht sicher, ob wir im nächsten Jahr wieder um die Meisterschaft kämpfen können“, zitiert ihn der „Guardian“ nach dem Rennen auf dem „Yas Marina Circuit“.

Zwar befand sich Mercedes zuletzt auf dem aufsteigenden Ast. Doch die Konkurrenz ist riesig. Zudem spielte beim Sieg Russells in Brasilien auch die Beschaffenheit der Strecke eine große Rolle.

Formel 1: Kein Rekordtitel?

Was Lewis Hamilton dazu wohl sagt? Der 37-Jährige hat ein letztes großes Ziel in der Formel 1. Er will der alleinige Rekordgewinner werden. Dass sein Boss schon jetzt die Verfolgerrolle einnimmt, ist für seine Bemühungen kein gutes Zeichen.

Weitere Nachrichten:

Jedoch hebt Wolff zwei Sachen hervor. Zum einen sei das Jahr gut gewesen, um das Team auf den Boden zurückzuholen und neue Motivation zu entfachen. Zum anderen sei Hamilton durchweg positiv gewesen und habe eine herausragende Mentalität gehabt. Doch wenn Mercedes in der Formel 1 auch im kommenden Jahr nicht um den Titel mitfährt, könnte seine Zeit vorbei sein.