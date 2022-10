Formel 1: Insider verrät es – Hamilton zieht Schlussstrich

Das Jahr 2022 hatte sich Lewis Hamilton ganz anders vorgestellt. Nach dem engen WM-Kampf mit Max Verstappen wollte er in der Formel 1 zurückschlagen. Doch jetzt ist er vom Titelkampf so weit entfernt wie wohl noch nie in seiner Karriere.

Während der Rennen wirkt Hamilton daher öfter gereizt. Auch abseits der Strecke hat er sich verändert. So verrät beispielsweise Martin Brundle, jahrelanger Kommentator in der Formel 1, dass der Brite nicht mehr für Interviews vor dem Rennen zur Verfügung steht.

Formel 1: Brundle plaudert über Hamilton

Bei der englischen Übertragung der Formel 1 ist er den Zuschauern seit vielen Jahren ein bekanntes Gesicht. Brundle ist besonders bekannt für seinen „Grid-Walk“ vor den Rennen. Dann interviewt er Fahrer und Prominente kurz bevor es losgeht.

Zu den meisten Fahrern pflege er ein gutes Verhältnis, berichtet Brundle nun in der „GQ“. Und dennoch gebe es manche, die trotzdem „nie mit ihm reden“. Einer davon: Lewis Hamilton.

Hamilton zieht sich zurück

„Lewis hat früher viel mit mir gesprochen und dann aufgehört“, verrät der 63-Jährige. Über die genauen Gründe macht er keine Angaben. „Wir nehmen es wie es kommt“, sagt er stattdessen und unterstreicht, dass er in so einem Fall auch nicht zwanghaft versucht, die Leute vor das Mikrofon zu kriegen.

„Wenn sie nicht mit dir reden wollen, wollen sie nicht mit dir reden“, meint Brundle daher. Allerdings gebe es genug Fahrer, die sich über einen Plausch mit ihm freuen. „Einige kommen auf mich zu und sagen: ‚Du hast mich schon ewig nicht mehr in der Startaufstellung gesehen, komm einfach und sprich mich an.'“

Formel 1: Darum ist Brundle beliebt

Weshalb viele der Piloten mit ihm reden wollen? Dafür hat der Kommentator auch eine Theorie. Er habe nie versucht, sensationsneugierige Fragen zu stellen, oder die Piloten kurz vor dem Start aus der Reserve zu locken.

„Ich werde sie nie mit einem ‚Ich habe gehört, dein Vertrag läuft bald aus‘ oder ähnlichem überrumpeln“, erklärt Brundle in der „GQ“ seine Strategie. Stattdessen gehe es ihm um eine fröhliche und nette Unterhaltung – in der es irgendwie um das Rennen geht.