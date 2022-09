Formel 1: Wechsel bei Haas! Magnussen bekommt neuen Mann an die Seite gesetzt

Wenn die Formel 1 am ersten Oktober-Wochenende in Singapur Halt macht, wird Kevin Magnussen einen neuen Mann an seiner Seite haben.

Haas hat einen erfahrenen Renn-Ingenieur verpflichtet, der sich zukünftig um Formel 1-Pilot Kevin Magnussen kümmern soll.

Formel 1: Ex-Schumi-Renningenieur wechselt zu Haas

Wie mehrere Medien übereinstimmend berichten, wird Mark Slade den bisherigen Renningenieur Ed Regan bei Haas ersetzen. Der Abschied von Regan zum Jahresende steht schon länger fest.

Regan arbeitet seit der Sommerpause hauptsächlich im Büro. Bei den Rennen in Belgien, Niederlande und Italien wurde der Renningenieur von Dominic Haines, der zuvor schon Romain Grosjean und Nikita Mazepin betreute, ersetzt.

Mark Slade war Renningenieur von Nico Hülkenberg. Foto: IMAGO / Motorsport Images

Ab Singapur wird nun Mark Slade die Aufgabe übernehmen und den Teamkollegen von Mick Schumacher während des Rennens mit Informationen versorgen.

Formel 1: Slade arbeitete mit großen Stars zusammen

Slade ist ein erfahrener Renningenieur in der Formel 1. Er startete seine Karriere schon 1991 bei McLaren, war dort in mehreren technischen Funktionen aktiv. 2010 arbeitete Slade für Renault, 2011 wechselte er zu Mercedes und betreute dort Michael Schumacher.

Ein Jahr später folgte die erneute Rückkehr zu Renault/Lotus. Dort hörte er 2020 auf. Slade war unter anderem Renningenieur von Kimi Räikkönen, Nico Hülkenberg und zuletzt Esteban Ocon.

Formel 1: „Er ist eindeutig ein guter Ingenieur“

Heikki Kovalainen, der 2008,2009 und 2013 mit Slade zusammenarbeitete, sagte gegenüber „motorsport.com“: „Es war relativ einfach, mit ihm [bei Lotus] zu arbeiten, weil ich ihn aus den McLaren-Tagen kannte. Er wusste, was ich wollte. Ich hatte eine gute Zeit mit ihm bei McLaren und er hat mit sehr guten Fahrern gearbeitet. Er ist eindeutig ein guter Ingenieur.“