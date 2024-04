Formel 1: Irres Mercedes-Gerücht sorgt für Aufregung! Wird ER der Hamilton-Nachfolger?

Wer hätte gedacht, dass diese Formel-1-Saison so aufregend und spannend wird, wie schon lange nicht mehr? Allerdings nicht auf der Rennstrecke und um die Weltmeisterschaft. Da hat Max Verstappen wieder einmal die Nase vorn und visiert schon den vierten WM-Titel in Folge an.

Viel interessanter wird eher das Fahrerfeld für 2025. Viele Verträge der Formel-1-Piloten laufen aus, Teams suchen schon nach Nachfolgern. Besonders begehrt: der Mercedes-Sitz. Lewis Hamilton wird das Team bekanntlich verlassen. Wer wird sein Nachfolger? Jetzt sorgt ein Hammer-Gerücht für mächtig Aufregung im Paddock.

Formel 1: Kommt ER jetzt zur Mercedes?

Kaum eine Saison in der Formel 1 fing so extrem an. Erst gab es den Hammer-Wechsel von Lewis Hamilton zu Ferrari, dann die Aufregung um Christian Horner und die anschließenden Spekulationen um einen weiteren Hammer-Wechsel von Max Verstappen zu Mercedes. Schließlich brauchen die Silberpfeile einen Nachfolger für Hamilton. Allerdings betonte der Niederländer zuletzt, dass er seinen Vertrag bei Red Bull erfüllen werde (hier mehr dazu).

Mercedes muss sich also einen anderen Piloten holen. Das Top-Team scheint dabei auch einen Fahrer gefunden zu haben. Wie die „Bild“ berichtet, beschäftigt sich der deutsche Rennstall mit keinem geringeren als Fernando Alonso. Der Spanier soll sehr gute Chancen haben, ab 2025 für Mercedes an den Start zu gehen.

Bei Alonso und 12 weiteren Piloten laufen zum Ende des Jahres die Verträge aus. Der 42-Jährige zeigt seit einigen Saisons auch im hohen Alter überragende Leistungen. Im Aston Martin wurde er im vergangenen Jahr Vierter hinter Hamilton.

Wird Alonso der Hamilton-Nachfolger?

Auf die Gerüchte reagierte Alonso vor dem Formel-1-Wochenende in Melbourne: „Ich konzentriere mich derzeit auf Aston Martin. Ich bin dem Team sehr dankbar, dass sie mich vor zwei Jahren verpflichtet haben. Daher ist mein Fokus auf dieser Saison. Ich muss erst einmal entscheiden, ob ich überhaupt weiter fahren möchte.“

Seine Aussagen vor der Saison hörten sich allerdings noch anders an: „Ich bin der einzige Champion, dessen Vertrag ausläuft. Ich glaube, dass ich in einer guten Verhandlungsposition bin“, so Alonso, der definitiv zu den begehrtesten Fahrern in der Motorsport-Königsklasse gehört.

Es ist gut möglich, dass Mercedes für eine Saison den erfahrenen Alonso holen wird, um dann ab 2026 mit Top-Talent Kimi Antonelli zu starten. Der Formel-2-Pilot gilt als eine große Hoffnung für die Zukunft.