Formel 1: Top-Talent bricht im Auto in Tränen aus – Erinnerungen an Vettel werden wach

Nicht nur die Formel 1 hat in Abu Dhabi ihren Saisonabschluss, sondern auch die Formel 2 fuhr dort zum allerletzten Mal in dieser Saison. Am Sonntagmorgen (26. November) vor dem Großen Preis von Abu Dhabi fiel die Entscheidung in der Meisterschaft.

Theo Pourchaire tritt in die Fußstapfen von Felipe Drugovich und gewinnt die Formel 2. Dem Franzosen reichte ein fünfter Platz, um seine Führung in der Gesamtwertung zu verteidigen. Seine Reaktion erinnerte an den vierfachen Formel-1-Weltmeister Sebastian Vettel.

Formel-1-Junior Pourchaire bricht in Tränen aus

Als die Zielflagge geschwenkt wird, steht es fest: Theo Pourchaire ist neuer Meister in der Formel 2. In seinem Auto bricht der junge Franzose kurz darauf in Tränen aus. Seine Worte am Boxenfunk sind kaum zu verstehen. „Ich liebe euch alle“, stammelt er. Viel mehr lässt sich nicht heraushören.

>>> Formel 1 – Abu Dhabi-GP im Live-Ticker: Alle Infos zum Rennwochenende <<<

Bei Formel-1-Fans werden bei dem Funkspruch mit Sicherheit Erinnerungen an 2010 wach. Damals feierte Sebastian Vettel an gleichem Ort seinen allerersten WM-Titel in der Formel 1. Er brach danach ebenfalls in Tränen aus, funkte: „Ich liebe euch Leute“. Noch heute bekommen Vettel-Fans bei dieser Szene absolute Gänsehaut.

Formel 1: Wie geht es für Theo Pourchaire weiter?

Als frisch gebackener Formel-2-Champion steht für Pourchaire nun leider auch fest: Er wird, oder besser gesagt er darf 2024 nicht mehr in der Formel 2 starten können. Ein Stammcockpit in der Formel 1 hat der Franzose allerdings auch nicht. Damit dürfte es ein Übergangsjahr werden.

Das könnte dich auch interessieren:

Pourchaire ist ein Junior der Sauber-Academy, war schon in dieser Saison Ersatzfahrer bei Alfa Romeo. Ein festes Cockpit ist für ihn 2024 aber noch nicht frei. Ein Wechsel in die Super Formula Japan ist aktuell im Gespräch.