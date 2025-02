Formel 1: FIA verhängt schon erste Strafe – Verstappen schaut genau hin

Noch bevor die neue Formel-1-Saison begonnen hat, gibt es Stress: Die FIA hat nämlich neue und strengere Verhaltensregeln für die Fahrer eingeführt. Bei unangemessener Sprache wird eine Strafe verhängt. Bei den Piloten kam das natürlich überhaupt nicht gut an.

Nun hat es den ersten Fahrer getroffen, der als Erster von der FIA bestraft wurde. In der Formel 1 schaut jetzt besonders Max Verstappen genau hin. Der Red-Bull-Star ist schließlich dafür bekannt, kein Blatt vor dem Mund zu nehmen.

Formel 1: Pilot kassiert erste FIA-Strafe

Er ist der erste Pilot, der seit der Einführung der neuen und strengeren FIA-Regeln bestraft wurde. Zwar fährt Adrien Fourmaux nicht in der Formel 1, dennoch erwischte es ihn. Der Franzose geht nämlich in der Rallye-Weltmeisterschaft an den Start und musste jetzt eine hohe Geldstrafe zahlen, da er das Wort „fuck“ benutzt hatte.

Fourmaux nahm am vergangenen Wochenende an der Rallye Schweden teil. 10.000 Euro kostete ihm jetzt, da er dieses Wort in einem Interview gesagt hatte. So hoch ist die Strafe für das erste Vergehen. Das Zweite zieht 20.000 Euro nach sich plus eine ausgesetzte einmonatige Sperre. Das Dritte 30.000 Euro, eine einmonatige Sperre und einen Punktabzug. Für Weltmeisterschaften wird die Geldstrafe verdreifacht, für die Formel 1 vervierfacht.

Verstappen und Co. schauen genau hin

Ganz schön heftige Strafen, die schon bei der Veröffentlichung vor einigen Wochen besonders in der Formel 1 für viel Aufsehen sorgten. Darin heißt es, dass die Rennveranstalter bei unangemessener Sprache und unangemessenem Verhalten empfindliche Strafen verhängen können. Die FIA definiert dies als die Verwendung von Schimpfwörtern, politische, religiöse oder persönliche Äußerungen sowie Kritik an der FIA.

Viele Piloten zeigten sich verärgert darüber. Besonders Max Verstappen wird nicht begeistert sein. Der Niederländer wurde im vergangenen Jahr fürs Fluchen schon von der FIA bestraft. Gleiches galt auch für Charles Leclerc. Es bleibt abzuwarten, wie sich das Ganze nun in der bald startenden Saison entwickelt.