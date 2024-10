Formel 1: Limit erreicht! FIA-Boss erteilt klare Absage

In den letzten Jahren ist die Anzahl der Rennen in der Formel 1 in die Höhe geschossen. Inzwischen sind es ganze 24 Rennen pro Saison – und die Königsklasse des Motorsports könnte in den nächsten Jahren sogar noch mehr Strecken in den Kalender aufnehmen.

Diesen Schritt will der Motorsport-Verband FIA allerdings nicht mit gehen. FIA-Boss Mohammed Ben Sulayem hat sich jetzt deutlich gegen eine Erhöhung der Anzahl der Rennen in der Formel 1 ausgesprochen. Für ihn ist das Limit erreicht.

Formel 1: Sind 24 Rennen genug?

24 Rennen stellen die Teams jetzt schon vor eine große Herausforderung – sowohl aus logistischer als auch aus personeller Sicht. Und auch von den Fahrern gibt es immer wieder Kritik an der Vielzahl der Rennen.

Die FIA hat sich nun ebenfalls gegen eine Erhöhung ausgesprochen. „Wir können nicht mehr haben“, stellte Ben Sulayem im Gespräch mit „Motorsport.com“ klar und betonte: „Was die FIA betrifft, können wir das nicht mit diesem einen Team bewältigen. Wir müssten zwei Teams im Wechsel einsetzen, wenn es um das Personal vor Ort geht.“

„Diese Frage werde ich den Fahrern stellen“

Er zweifelt auch daran, dass es für Fahrer und Teams sinnvoll wäre. „Können die Fahrer das aushalten? Ich möchte es nur wissen. Lasst uns vernünftig und logisch bleiben. Können die Fahrer das physisch und mental durchhalten? Diese Frage werde ich den Fahrern stellen. Und was ist mit den Teams?“, so der FIA-Boss.

2025 sind 24 Rennen vorgesehen. Aktuell gibt es noch keine konkreten Pläne, die Anzahl noch einmal zu erhöhen. Laut Reglement wären 25 Rennen möglich – und genügend Interessenten gäbe es dafür auch.