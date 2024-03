Formel 1: Verstappen-Dominanz? Ferrari-Boss lässt aufhorchen

Beim Auftakt der Formel 1 herrschte mal wieder große Ernüchterung. Die Hoffnung, jemand könnte Max Verstappen und Red Bull schlagen, platzte schnell. Der Niederländer fährt weiterhin in einer anderen Dimension, ließ der Konkurrenz nicht den Hauch einer Chance.

Viele Fans befürchten schon jetzt, dass der Siegeszug von Max Verstappen auch 2024 weitergehen könnte. Ferrari-Teamchef Frederic Vasseur macht den Anhängern der Formel 1 jetzt aber Hoffnung, dass es 2024 ein paar andere Rennsieger geben könnte.

Formel 1: Verstappen wieder unschlagbar?

Mit über 22 Sekunden vor Teamkollege Sergio Perez kam Max Verstappen beim Großen Preis von Bahrain ins Ziel und stand damit mal wieder ganz oben auf dem Podium. Ein Anblick, den die Fans aus der Vorsaison gewohnt sind, schließlich gewann der Niederländer da gleich 19 Mal.

Ferrari machte in Bahrain von der Konkurrenz noch den besten Eindruck. Carlos Sainz landete nur drei Sekunden hinter Perez auf Platz drei – und auch Leclerc, der mit Bremsprobleme kämpfte, kam als Vierter ins Ziel. Ein ordentlicher Auftakt für die Scuderia.

Während der Rückstand im Rennen immer noch gewaltig ist, scheint Ferrari zumindest im Qualifying auf einem Niveau mit Red Bull zu sein. Eine Pole-Position in Bahrain wäre für Sainz und Leclerc durchaus drin gewesen.

Vasseur glaubt an Rennsiege von Ferrari

Teamchef Frederic Vasseur macht Hoffnung, dass Ferrari im Laufe der Saison aufschließen könnte. „Wir haben 24 Rennen“, sagte der Franzose gegenüber „RacingNews365“ und betonte: „Dazwischen ist es eine sehr lange Saison. Man hat Raum für Entwicklung.“

„[Im Qualifying] konnten wir um die Pole kämpfen, aber der [Reifen-]Abbau in Bahrain ist für alle immer ein großes Problem“, erklärte er und sagte weiter: „Das bedeutet, dass wir weitere Gelegenheiten haben werden, von der Pole zu starten, und auch Gelegenheiten, Rennen zu gewinnen.“

Bei Ferrari sei jetzt „hochmotiviert“. Mit dem Schritt, den man in den letzten 12 Monaten gemacht habe, sei man zufrieden. Vasseur versprach: „Ich werde weiter pushen.“ Ferrari setzt also alles daran, um den Rückstand aufzuholen. Und vielleicht steht dann schon bald auch wieder ein Fahrer in Rot ganz oben auf dem Podium…