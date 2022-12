Formel 1: Ferrari macht es offiziell! Fans schauen genau hin

Auf diesen Moment freuen sich die Ferrari-Fans! In der Formel 1 gehen die Blicke derzeit in Richtung neues Jahr. Zahlreiche Teams haben sich ganz neu aufgestellt. Das trifft auch auf die Scuderia zu, die nach einem enttäuschenden (Halb-)Jahr einen neuen Teamchef gefunden hat.

Viel Druck lastet schon jetzt auf den Schultern von Fred Vasseur. Er muss nicht nur beim Personal aufräumen, sondern auch die Entwicklung des neuen Autos vorantreiben. Jetzt hat der Traditionsrennstall der Formel 1 verraten, wann der neue Bolide erstmals zu sehen ist.

Formel 1: Aufregende Zeiten

Was der Sommerpause die „Silly Season“ ist, ist der Winterpause die Autovorstellung. Ab Februar werden die Teams des Rennzirkus reihenweise ihre neuen Flitzer vorstellen. Im vergangenen Jahr war das besonders spannend, da es durch die neuen Regeln manch neues Design zu sehen gab.

Vielfach wurden allerdings auch nur die neuen Lackierungen auf einem Prototyp der neuen Autos gezeigt. Das sorgte teilweise für Unmut unter den Formel-1-Fans. Diese Gefahr dürfte 2023 nicht bestehen, sodass die Vorfreude auf die Enthüllungen groß ist.

Auto-Termin enthüllt

Als erstes Team der Formel 1 hat Ferrari sich nun aus der Deckung gewagt. Wie die Italiener am Donnerstag (22. Dezember) ankündigten, wird der neue Wagen am Valentinstag, also dem 14. Februar präsentiert.

„Merkt euch das Datum. Seid ihr bereit, euch zu verlieben?“, kommentierte die Scuderia die Ankündigung dementsprechend. Bei den eigenen Fans löste das einen Sturm der Begeisterung aus. Innerhalb kürzester Zeit kommentierten, likten und teilten sie den Beitrag vielfach.

Formel 1: Endlich wieder Erfolg?

Nach nichts sehnt sich Ferrari mehr, als endlich wieder einen Titel zu gewinnen. In der Konstrukteursmeisterschaft triumphierte man zuletzt 2008. Bei den Fahrern liegt der letzte Erfolg sogar noch ein Jahr länger zurück.

So gut wie in diesem Jahr standen die Chancen auf einen Formel-1-Erfolg zuletzt selten. Doch Ferrari konnte den starken Start in die Saison nicht nutzen. Viele Fehler und Schäden sorgten letztlich dafür, dass sich Red Bull problemlos Platz 1 in beiden Wertungen sichern konnte.