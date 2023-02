Formel 1: Star-Fahrer lässt Fans DAMIT komplett ausrasten – „Das ist verrückt“

Die neue Formel-1-Saison steht vor der Tür. Am kommenden Wochenende glüht der Asphalt im Auftaktrennen in Bahrain wieder. Standesgemäß absolvieren die zehn Teams eine Woche vorher ihre letzten Testfahrten vor Saisonbeginn.

Dabei fiel vor allem eine Besonderheit neben der Strecke direkt auf. Formel-1-Pilot Valtteri Bottas sorgte mit einem Accessoire für großes Aufsehen. Im Internet wird der Finne dafür richtig abgefeiert.

Formel 1: Saison Nummer Zwei bei Alfa Romeo

Lange Zeit fuhr Valtteri Bottas an der Seite vom siebenfachen Weltmeister Lewis Hamilton. Die beiden Rennfahrer bildeten knapp vier Jahre das Fahrer-Duo bei Mercedes. Am Ende der Saison 2021 verkündeten Mercedes und Bottas das Ende der Zusammenarbeit, Youngster George Russell ersetzte den Finnen an der Seite von Hamilton. Bottas zog es weiter zu Alfa Romeo. Bei dem italienischen Rennstall sollte der 33-jährige Fahrer Nummer Eins werden und seinem jungen Teamkollegen Zhou Guanyu mit seiner Erfahrung helfen. Für den Chinesen war die vergangene Saison seine erste in der Königsklasse des Rennsports.

Die Debüt-Saison bei Alfa Romeo lief allerdings nicht ganz wie geplant. Immer wieder gab es in den Rennen technische Probleme, Bottas musste das ein oder andere Mal vorzeitig aufgeben. Am Ende standen 49 Punkte und Platz 10 des Classement. Zu wenig für die Ansprüche des Finnen, der in den Jahren zuvor mit Mercedes ein Podium nach dem anderen holte und Erfolg gewohnt war.

Mit neuem CEO und neuem Teamchef soll die kommende Saison erfolgreicher werden. Der deutsche Formel-1-Funktionär Andreas Seidl wechselt von McLaren zu Sauber, übernimmt dort aber nicht wie bei McLaren die Rolle des Teamchefs, sondern die des CEO von Alfa Romeo. Den Posten des Teamchefs übernimmt hingegen ein neues Gesicht. An der Seite von Andreas Seidl wird sich der Italiener Alessandro Alunni Bravi, bislang Managing Director von Sauber, um die Aufgaben des Teamchefs kümmern.

Sauber kommunizierte zwar, dass Bravi Team Representative von Alfa Romeo wird, erklärte in einem Statement zugleich: „Im Hinblick auf die Aktivitäten am Rennwochenende wird dies eine vergleichbare Position mit der des Teamchefs sein.“ In dieser Rolle werde der Italiener „das Team in allen offiziellen Funktionen an Rennwochenenden und abseits der Strecke repräsentieren“, heißt es in einer Mitteilung. Eine neue Bezeichnung für eine alte Position.

Besonderer Helm für Bottas

Im Rahmen der Testfahrten sorgte der Alfa Romeo-Pilot vor allem mit seinem Helm für Aufsehen. Auf dem Twitter-Account seines Teams zeigte er sein neues Helm-Design, das zu seinem „neuen Look“ passt – Vokuhila mit Oberlippenbart. Schon seine neue Frisur in Kombination mit dem Schnäuzer ließ seine Fans ausrasten. Dass er sein Look jetzt auch auf sein Helm übertragen hat, brachte das Internet regelrecht zum Explodieren. „Das ist verrückt“, „der schnellste Vokuhila der Welt“ oder „Der Mann ist der coolste Fahrer der Formel 1“ in den Kommentaren. Zunächst soll der neue Helm aber nur für die Testfahrten sein. Ob der Helm sein Comeback in der regulären Saison geben wird, bleibt abzuwarten.

Unter und auf dem Helm ist also Vokuhila-Style für Bottas angesagt. Der Finne bringt die 80er-Jahre zurück in die Formel 1. Auf der Strecke sollte er aber im Jahr 2023 bleiben, um in seiner zweiten Saison etwas weiter vorne mitmischen zu können.