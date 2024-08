Formel 1: Pikante Details enthüllt! Perez-Entlassung bereits geplant?

Seit Monaten ist es einer der Hauptthemen in der Formel 1: Wie lange wird Sergio Perez noch im Red Bull sitzen? Der Mexikaner zeigt seit vielen Wochen enttäuschende Leistungen – dennoch darf er vorerst weitermachen. Allerdings scheint sein Aus nur eine Frage der Zeit.

Im Hintergrund sollen die Bosse des Weltmeister-Teams mögliche Pläne im Falle einer Perez-Entlassung schmieden. Es scheint, als würde auch sein Team wissen, dass es für Perez schon in den kommenden Wochen nach der Formel-1-Sommerpause vorbei sein könnte.

Formel 1: Red Bull bereitet sich auf Perez-Rauswurf vor

Viele Experten haben zuletzt damit gerechnet, dass Perez schon in der Sommerpause gehen muss. Doch Red Bull hat dem 34-Jährigen weiterhin das Vertrauen geschenkt und an ihm festgehalten. Doch wie lange wird das noch der Fall sein? Fakt ist: Perez muss dringend liefern, um dauerhaft im Cockpit zu bleiben.

Bei Red Bull hofft man nun, dass Perez in der zweiten Saisonhälfte die Kurve bekommt und zu alter Stärke zurückfindet. Sollte das nicht der Fall sein, wird der Rennstall aber wohl die Reißleine ziehen müssen. Die Konkurrenz wird immer stärker und der Konstrukteurtitel ist durchaus in Gefahr – Red Bull braucht Perez für diesen Erfolg.

Laut „Formula1.com“ sollen die Bullen-Bosse bereits an einer Lösung arbeiten, falls Perez tatsächlich gehen muss. Dann soll Daniel Ricciardo für den Rest des Jahres an die Seite von Max Verstappen rücken. Letztlich wäre eine Ricciardo-Beförderung laut „formula1.com“ jedoch nur die absolute Not-Lösung. Oberste Priorität beim Rennstall ist, Perez zurück in die Spur zu bringen.

Profitiert ein Youngster vom möglichen Perez-Aus?

Ricciardos frei gewordenen Platz bei den RacingBulls würde im Fall der Fälle wohl Eigengewächs Liam Lawson übernehmen. Der Youngster klopft schon seit geraumer Zeit an die Formel-1-Tür und wird intern von vielen Verantwortlichen sehr geschätzt. Er könnte der große Nutznießer des möglichen Rauswurfs von Perez sein.

Bis dahin dürfte es jedoch noch etwas dauern – denn Red Bull steht voll hinter Perez. Schon am Sonntag (25. August, 15 Uhr) könnte er in Zandvoort weiter Werbung für einen Verbleib machen. Er braucht gute Ergebnisse, um in der Formel 1 zu bleiben.