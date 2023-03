Formel 1: Reifen-Revolution? DAS könnte sich bald wieder ändern

In einem Formel-1-Rennen geht es nicht nur darum, wer das schnellste Auto mit der besten Performance hat. Ein wichtiger Faktor ist auch die Renn-Strategie der jeweiligen Teams. Diese werden gemeinsam mit den Fahrern festgelegt. Bestenfalls kann man mit einer starken Strategie auch ein eigentlich besseres Auto hinter sich lassen.

Zu einem solchen Strategieplan gehört unter anderem auch die Entscheidung, mit welchen Reifen die Fahrer in das Rennen gehen und welche Reifen bei einem Boxenstopp gewechselt werden. Seit vielen Jahren hat die Formel 1 eine feste Partnerschaft mit dem italienischen Reifenhersteller Pirelli. Diese könnte aufgrund geplanter Änderungen seitens der Rennserie bald beendet werden.

Formel 1: Pirelli nur noch bis 2025?

Die Diskussion um die Beschaffenheit und Belastbarkeit der Reifen sind nahezu jedes Jahr ein neues Thema. In den vergangenen Jahren hat sich die Qualität der Reifen deutlich gebessert. Immer weniger Fahrer haben mit Reifenschäden oder gar Reifenplatzer zu kämpfen. Dennoch ist der Reifenhersteller und -lieferant Pirelli nie ganz unumstritten. Zukünftig könnte die Formel 1 möglicherweise sogar von einem anderen Unternehmen versorgt werden.

Denn die Verantwortlichen planen eine Ausschreibung für ein neues Reifenkonzept ab der Saison 2025. Der Vertrag mit Pirelli läuft bis 2024, danach könnte es also eine neue Partnerschaft geben. Pirelli ist seit 2011 alleiniger Reifen-Lieferant der Formel 1. Zuvor waren auch Bridgestone oder Michelin Partner der Motorsport-Königsklasse. Nach Bridgestone, Michelin und Pirelli könnte es ab 2025 also wieder einen neuen Reifen-Partner geben. Konkrete Interessenten sind derweil noch nicht bekannt.

Die Formel 1 betont im Zuge der neuen Ausschreibung, dass die momentan geltenden Auflagen, Richtlinien und Ziele auch im neuen Sponsoring-Paket verankert bleiben sollen. „Diese Zielvorgaben wurden in Absprache mit den kommerziellen Rechteinhabern und den Teams vereinbart und sind so ausgelegt, dass sie einen großen Arbeitsbereich gewährleisten, die Überhitzung minimieren und einen geringen Abrieb aufweisen, während sie gleichzeitig die Möglichkeit zur Variation der Strategie bieten“, so die FIA.

Nachhaltigkeit ein großer Faktor

Neben den technischen und sportlichen Faktoren der neuen Reifen, ist es der FIA darüber hinaus auch wichtig, dass der neue Partner auch auf die Umwelt achtet und ein gut durchdachtes und anwendbares Nachhaltigkeits-Konzept vorlegen kann. Der Reifen-Verschleiß eines Formel-1-Teams ist enorm hoch. Dementsprechend fordert die FIA von möglichen Interessenten, dass „beste Praktiken und Innovationen unter Berücksichtigung des gesamten Lebenszyklus der Reifen“ nachzuweisen sind.

Pirelli steht schon seit über einem Jahrzehnt an der Seite der Formel 1. In der Zeit revolutionierte der italienische Reifenhersteller seine Reifen immer wieder. Unter anderem stellte Pirelli ab der Saison 2022 auf 18-Zoll-Felgen um. Diese Ära könnte nun Geschichte sein. Neue Reifen von einem neuen Unternehmen würden auch eine große Umstellung für die Teams bedeuten. Vor allem in den ersten Testphasen wäre das Verhalten neuer Reifen äußerst spannend.