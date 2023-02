Formel 1: Großer Knall vorprogrammiert? „Werden niemals beste Freunde sein“

Schon vor dem ersten Rennen der neuen Formel 1-Saison gibt es reichlich Diskussionen rund um verschiedene Themen des neuen Rennjahres. In den vergangenen Wochen stellten die zehn Rennställe jeweils ihr Autos für die neue Saison vor. Vom Aussehen über Designdetails bis hin zu technischen Neuerungen gabs es einiges, worüber gesprochen wurde.

Im Rahmen der letzten Vorstellung sorgte ein Formel-1-Team besonders für die Konstellation zwischen den beiden Fahrern und der gesagten Worte der beiden Piloten für Aufsehen.

Formel 1: Früher Erzrivalen, heute Teamkollegen

Als das Alpine F1 Team nach dem Ende der letzten Saison bekannt gab, dass Pierre Gasly Fernando Alonso als neuer Teamkollege von Esteband Ocon ersetzen wird, staunten einige Experten nicht schlecht. Gasly fuhr zuvor für Alpha Tauri und wechselte für die kommende Saison zum französischen Team. Für viele Formel-1-Kenner durchaus überraschend. Die neue Personalkonstellation bei Alpine ist nämlich durchaus brisant.

Gasly und Ocon kennen sich schon seit ihrer frühen Kindheit. Die beiden Franzosen sind unweit voneinander geboren und aufgewachsen. Bereits in jungen Jahren trafen sie in Kart-Rennen regelmäßig aufeinander und entwickelten sich im Laufe ihrer Kart-Karriere zu absoluten Rivalen. Die beiden mochten sich von Anfang an nicht besonders und redeten teilweise Jahre nicht miteinander. Beide gewannen jeweils wichtige Juniorentitel im Kart, und Formel-Sport. Sie verzeichnen nahezu den identischen Werdegang und landeten schließlich beide in der Formel 1. Auch in der Königsklasse des Rennsportes gab es schon das ein oder andere heikle Aufeinandertreffen auf der Strecke.

Nun fahren Gasly und Ocon also im selben Team, kämpfen für dieselben Farben und müssen zwangsläufig mehr oder weniger gemeinsam erfolgreich sein. Eine durchaus kuriose Konstellation. Viele Experten fragen sich bereits vor dem Anfang der Saison, wie lange diese Partnerschaft anhält. Es sei nur eine Frage der Zeit, bis es zum großen Knall im französischen Team kommt.

F1: „Ich bin zuversichtlich“

Bei der Vorstellung ihres neuen Autos, dem „Alpine A523“, sprachen nun beide Fahrer über ihre Beziehung zueinander und die gemeinsamen Ziele des Teams. Beide Fahrer glauben trotz ihrer Vergangenheit, dass sie gemeinsam für das Team erfolgreich sein werden. „Ich bin zuversichtlich. Wir sind beide sehr professionell und wir werden so arbeiten, wie wir auftreten müssen“, erklärte Esteban Ocon, der bereits seit 2020 für das französische Team an den Start geht. Doch er stellte auch klar, dass das Verhältnis der beiden nie über die Arbeit hinaus gehen wird. „Ich glaube nicht, dass wir jemals beste Freunde sein werden, aber das macht nichts, solange die Atmosphäre im Team großartig ist“, machte der 26-Jährige deutlich.

Seine neuer Teamkollege sieht das ähnlich. „Ich habe in den letzten zwei Monaten mehr Zeit mit ihm verbracht als in den letzten 10 Jahren“, scherzte Gasly. „Es läuft gut. Wir sind jetzt erwachsene Menschen, reifer, uns der Verantwortung bewusst, die wir als Alpine Fahrer haben“, ergänzte der Franzose. Ob diese Konstellation tatsächlich über die gesamte Saison gut geht, ist äußerst fraglich. Alpine-Teamchef Otmar Szafnauer hat mit dieser Entscheidung aber sicherlich Mut bewiesen.