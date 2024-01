Formel 1: Team macht Mega-Deal offiziell – „Passt zu den langfristigen Ansprüchen des Teams“

Die Formel-1-Teams befinden sich derzeit mitten in den Vorbereitungen für die kommende Saison. In knapp vier Wochen werden die ersten Rennställe ihr größtes Geheimnis lüften und den Boliden für 2024 präsentieren.

Doch ein Rennstall kann schon jetzt große Neuigkeiten für die Zukunft verkünden: Williams bleibt Motorpartner von Mercedes! Die beiden Formel-1-Teams werden auch in Zukunft zusammenarbeiten – konkret geht es um eine wichtige Vertragsverlängerung.

Formel 1: Williams verlängert Mercedes-Motorenvertrag

Mercedes wird in der „neuen Ära“ der Formel 1 ab 2026 mindestens zwei Kundenteams haben. Nachdem McLaren bereits im November bekanntgab, bis einschließlich 2030 mit Mercedes-Power zu fahren, hat nun auch Williams den Vertrag vorzeitig verlängert. Das gab das Traditionsteam am Montag (08. Januar) in einer Pressemitteilung bekannt.

„Wir haben eine langjährige Partnerschaft mit Mercedes-Benz, und sind begeistert, diese Zusammenarbeit in der nächsten Ära der Formel 1 fortzusetzen. Das Know-how, die Unterstützung und die Technologie, die Mercedes mitbringt, passen perfekt zu den mittel- und langfristigen Zielen unseres Teams“, betont Williams-Teamchef James Vowles.

„Diese langfristige Vereinbarung mit Mercedes ist ein positiver Schritt und gehört zu unseren strategischen Zielen für die Zukunft, während wir unser Know-how und unsere Fähigkeiten in den Bereichen Design und Fertigung weiterhin im Haus behalten“, so Vowles weiter.

Lange Partnerschaft wird fortgeführt

Williams und Mercedes eint schon seit vielen Jahre eine enge Verbundenheit. Schon seit 2014 fährt Williams mit Mercedes-Power, 2024 geht man also bereits in die elfte gemeinsame Saison in der Formel 1. „Wir haben unsere Zusammenarbeit mit Williams seit 2014 immer weiter ausgebaut und entwickelt. Während das Team weiterhin daran arbeitet, ein Fundament zu legen, um zukünftig wieder an der Spitze des Feldes mitzukämpfen, freuen wir uns darauf, sie mit unseren Powerunits zu versorgen“, so Mercedes-Boss Toto Wolff.

„Unsere Beziehung zu Williams ist in den letzten zehn Jahren immer stärker gewachsen, und wir freuen uns darauf, diesen produktiven Ansatz fortzusetzen, wenn wir im Jahr 2026 die nächste Generation von Powerunits in Angriff nehmen“, ergänzte Mercedes-Motorenchef Hywel Thomas.