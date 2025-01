Formel 1: Fahrer kann sich vor Begeisterung kaum halten – wird jetzt alles anders?

In den vergangenen Jahren fuhr ein Traditionsteam der Formel 1 nur oft nur hinterher, Punkte waren die Ausnahme und wurden – zu Recht – mächtig gefeiert. In Zukunft soll sich das ändern. Williams möchte 2025 und darüber hinaus angreifen.

Mit Carlos Sainz stößt erstmals seit Jahren ein Grand-Prix-Sieger zu dem Formel-1-Team. Zudem hat Williams „erstklassige Ingenieure“ von anderen Teams abgeworben und weiht derzeit neue Werksanlagen ein. Fahrer Alex Albon glaubt an eine große Zukunft.

Formel 1: Albon spürt Aufbruchstimmung bei Williams

„Es gibt also vieles, auf das wir uns bei Williams im Jahr 2025 freuen können“, sagte Teamchef James Vowles vor Kurzem. Bei nur 17 Punkten und Platz neun in der Teamwertung 2024 sind das große Worte. Doch sein Schützling schließt sich dem an.

Laut Albon sei die Euphorie im Team bereits jetzt deutlich spürbar. Er rechnet mit einem „großartigen Start in ein wichtiges Jahr“ für Williams und betont: „Wir wollen uns von Anfang an mit beiden Autos bestmöglich präsentieren.“

Mit Sainz als neuem Teamkollegen von Albon könnte dies 2025 anders werden. Sainz verspricht: „Wir werden alles geben, um Williams so schnell wie möglich zurück an die Spitze zu bringen.“ Deutliche Worte von den Williams-Akteuren!

Sainz zeigt sich hochmotiviert für 2025

Besonders bemerkenswert seien „die Motivation und der Einsatz“ des Formel-1-Teams gewesen, so Sainz. „Dank dieser Arbeit konnten wir einen soliden Plan entwickeln, um uns optimal auf die Wintertests und das erste Rennen vorzubereiten.“

Trotz der positiven Aussichten sieht Vowles das Jahr 2025 vor allem als Übergangsphase. Der Teamchef betont immer wieder, dass die großen Chancen erst 2026 unter dem neuen Technischen Reglement kommen werden. Wird Williams dann wieder ein echtes Spitzenteam?