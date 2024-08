Formel 1: Verstappen-Desaster droht! Jetzt könnte es knüppeldick kommen

Die Silly-Season ist vorbei, die Motoren laufen wieder heiß! Die Formel 1 kehrt zurück und mit dem Großen Preis der Niederlande steht direkt ein besonderes Rennen an. Denn das Wochenende in Zandvoort gehört zu den stimmungsvollsten des Kalenders – das liegt allen voran an dem Heimrennen von Max Verstappen und seiner „Oranje-Army“.

Verstappen dominierte in den letzten Jahren auf dieser Strecke, gewann alle drei Renne, seit Zandvoort wieder im Formel-1-Kalendar dabei ist und lieferte eine Machtdemonstration nach der anderen. Doch ausgerechnet dieses Rennen könnte in diesem Jahr ganz bitter werden.

Formel 1: Verstappen bei Heim-GP wieder ganz vorne?

2021 kehrte die Formel 1 nach 25 Jahren nach Zandvoort zurück. Seitdem konnte Verstappen alle Grand Prix für sich entscheiden – 2021, 2022 und 2023 hieß der Sieger Verstappen. In den vergangenen Jahren wurde das Wochenende in den Niederlanden für den Weltmeister und sein Team zu einer einzigen Party.

Doch ausgerechnet bei seinem Heim-GP könnte der Niederländer einen weiteren bitteren Rückschlag hinnehmen müssen. Die Wochen vor der Sommerpause waren für Verstappen und Red Bull äußerst enttäuschend. Zweimal in Folge verpasste er das Podium, ganze vier Rennen wartet der 26-Jährige nun auf einen Sieg. Für das erfolgsverwöhnte Team gleicht das schon einer Katastrophe.

Doch jetzt könnte es noch dicker für Red Bull und Verstappen kommen. Denn ein weiteres enttäuschendes Rennen auf der Heimstrecke des Niederländers, die er in den vergangenen Jahren durchweg dominierte, wäre der nächste Tiefpunkt. Und ganz ausgeschlossen ist dieses Szenario nicht – schließlich hat sich die Konkurrenz rund um McLaren, Mercedes und Ferrari enorm gut präsentiert.

Wird ausgerechnet Papaya zum Spielverderber?

Allen voran McLaren hat Verstappen und Red Bull in den Wochen vor der Pause den Rang abgelaufen. Papaya ist das Team der Stunde in der Formel 1 und rückt immer näher an Red Bull heran. Derzeit trenne die beiden Teams in der Teamwertung noch magere 42 Punkte. Dieser Vorsprung könnte schon in Zandvoort weiter schmelzen.

Das orange Farbenmeer würde auch bei einem Sieg von Oscar Piastri oder Lando Norris passen – doch für Verstappen und Red Bull wäre das der nächste Dämpfer. Im Gegenzug könnte ein Heimsieg des Weltmeisters dem gesamten Team ordentlich Rückenwind für die zweite Saisonhälfte geben.