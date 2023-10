Formel 1: Verstappen-Ansage! Weltmeister motzt Renningenieur während des Rennens an

Max Verstappen bleibt das Maß aller Dinge. Trotz einiger Probleme mit den Bremsen konnte der Weltmeister auch den Großen Preis der USA in Austin für sich entscheiden. Es war bereits der 15. Sieg in dieser Formel-1-Saison.

Für den Sieg in Austin musste Verstappen allerdings hart kämpfen – eine Ausnahme in den vergangenen Wochen. Die Bremsen machten ihm zu schaffen. So sehr, dass er noch während des Formel-1-Rennens seinen Renningenieur anmotzte.

Formel 1: „Hör verdammt nochmal auf zu reden“

Auch wenn es spätestens mit der Disqualifikation Lewis Hamiltons ohnehin auf den Sieg hinaus gelaufen wäre, wurde es zum Ende des Rennens noch ziemlich spannend. Durch das Bremsenproblem kam Hamilton dem Weltmeister ziemlich nah – am Ende rettete er den Zittersieg über die Zeit.

Als Verstappen die Ziellinie überquert hatte, dürfte einiges an Anspannung und Erleichterung abgefallen. Dies hatte sich über das gesamte Rennen sichtlich aufgestaut. Gleich mehrmals machte Verstappen seinen Renningenieur an.

Als dieser ihm einmal während eines Bremsvorganges angefunkt hatte, rastete der Weltmeister schließlich aus. „Hör verdammt nochmal auf zu reden, während ich bremse.“, fluchte der Niederländer. Darüber hinaus beschwerte er sich des Öfteren über die Bremsen. „Die sind echt Mist heute, das nervt“, betonte der Rennsieger.

„Ich hatte das ganze Rennen Probleme mit den Bremsen. Das hat es erschwert, es war wirklich knapp“, sagte Verstappen nach dem Rennen, „ich bin natürlich sehr stolz auf den 50. Sieg. Wir werden weiter pushen“, ergänzte er.

Historische Marke dank Austin-Erfolg

Der Sieg in Austin war sein 50. Karriere-Erfolg in der Formel 1. Damit steigt Verstappen in einen elitären Kreis auf. Zuvor hatten nur vier Fahrer diese Marke knacken können: Lewis Hamilton (103 Siege), Michael Schumacher (91), Sebastian Vettel (53) und Alain Prost (51). Nun macht Verstappen also die fünf voll.

Mit seinem 15. Saisonsieg stellte er zudem seinen Rekord aus dem Vorjahr ein. Außerdem knackte er mit nun 466 Punkten eine neue ewige Bestmarke – und es sind noch vier Rennen zu fahren! Im vergangenen Jahr holte Verstappen 454 Zähler.