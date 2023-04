Formel 1: Gute Neuigkeiten für deutsche Fans! Änderung bei Traditionsrennen enthüllt

Für deutsche Motorsport-Fans ist die derzeitige Situation eine harte. Nur noch ein deutscher Formel-1-Pilot im Grid, mit Sebastian Vettel ist eine deutsche Legende nicht mehr dabei und ein Heimrennen kann die Bundesrepublik schon seit Längerem nicht mehr vorweisen.

Nun gibt es jedoch gute Neuigkeiten für alle Formel-1-Anhänger in Deutschland. Ein Traditionsrennen in einem Nachbarland Deutschlands hat eine interessante Änderung bekannt gegeben. Diese dürfte bei deutschen Fans durchaus für Freude sorgen.

Formel 1: Düstere Zeiten für deutsche Fans

In der Corona-Saison 2020 fand bis dato das letzte Formel-1-Rennen in Deutschland statt. Damals fuhren Verstappen, Hamilton und Co. am Nürburg-Ring. Sebastian Vettel fuhr bei seinem Heimrennen sogar auf Platz zwei. Seither wurde es düster in der Bundesrepublik. Deutsche Motorsport-Fans warten weiterhin vergeblich auf einen weiteren Grand Prix in Hockenheim oder am Nürburg-Ring.

Auch die Fahrerkonstellation ist nicht mehr so deutsch-lastig, wie sie einmal war. Mit Nico Hülkenberg ist lediglich ein deutscher Formel-1-Pilot dabei, zeitweise waren es mal sieben. Deutschland ist längst nicht mehr das Motorsport-Land, das es zu Hochzeiten mal war. Ex-F1-Boss Bernie Ecclestone äußerte sich erst kürzlich über die Situation in Deutschland und erklärte, dass er nicht verstehen könne, wieso sich das ganze so negativ entwickelt hat.

In näherer Zukunft wird sich dies auch vermutlich nicht ändern. Ingo Böder, einer der beiden Geschäftsführer des Nürburg-Rings, gab den deutschen Fans kürzlich wenig Hoffnung auf einen Heim-Grand Prix im nächsten oder übernächsten Jahr. Es sei „ganz einfach eine kaufmännische Geschichte. Der Promoter der Formel 1 verlangt eine sehr hohe Antrittsgage.“ Es wird eine Summe in Höhe von 20 Millionen Euro gehandelt. Schlichtweg zu viel für die deutschen Veranstalter.

Mehr Fans zugelassen

Da Deutschland kein eigenes Rennen mehr vorweisen kann, müssen deutsche Fans zwangsläufig auf die Nachbarländer ausweichen. Sowohl in Österreich als auch in den Niederlanden und in Belgien werden noch Formel-1-Rennen ausgetragen. Vor allem die Strecke in Spa (Belgien) zählt zu den traditionsreichsten im Kalender. Bei diesem gibt es eine Neuerung, die auch die deutschen Fans interessieren wird.

Laut dem belgischen Formel 1-Experten Erik van Haren wird die Zuschauerzahl beim Großen Preis von Belgien von 100.000 auf 110.000 Tausend Plätzen erhöht. Somit sind, im Vergleich zu den letzten Jahren, knapp 10.000 Zuschauer mehr zugelassen. Der Grand Prix in Belgien ist einer der beliebtesten und dementsprechend waren die Tickets für dieses Renn-Highlight in der Vergangenheit stets schnell ausverkauft.

Auch wenn es keine Möglichkeit gibt, ein Formel-1-Rennen live in Deutschland zu verfolgen, sind die Alternativen in Österreich, den Niederlanden und Belgien umso besser. Alle drei Rennen zählen zu den Highlights des Jahres. In diesem Jahr könnten also noch mehr deutsche Fans Hülkenberg und Co. in Spa hautnah erleben.