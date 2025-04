Formel 1: Titel-Hammer mit Mercedes? Russell lässt keine Zweifel

Nach nur wenigen Rennen geht es in der neuen Formel-1-Saison schon hoch her. Eine der Haupterkenntnisse des Saisonstarts: Mercedes kann wieder ganz vorne ein Wörtchen mitreden. Mit Kimi Antonelli und George Russell haben die Silberpfeile ein starkes Duo in den eigenen Reihen.

Doch wofür reicht das in dieser Saison? Die ersten Wochen waren für das einstige Weltmeister-Team in der Formel 1 schon sehr vielversprechend. Nun spricht Russell erstmals öffentlich über den möglichen Titelgewinn.

Formel 1: WM-Titel? Russell zeigt sich skeptisch

Von 2014 bis 2021 hat Mercedes satte acht Teamtitel und acht Fahrertitel gesammelt. Die Silberpfeile haben eine Ära geprägt. Diese Erfolgsgeschichte sucht in diesem Jahrtausend seinesgleichen. Doch in den vergangenen drei Jahren hatte das Team von Toto Wolff nicht mehr allzu viel mit der WM-Krone zu tun. Ändert sich das in 2025?

Ist er im Mercedes echter Anwärter auf den Weltmeistertitel? „Das würde ich gerne sagen, aber ich glaube nicht, dass wir es sind, um ehrlich zu sein“, so Russell gegenüber „Sky“. „McLaren ist im Moment einfach zu dominant“, ordnete der 27-Jährige die Kräfteverhältnisse in der Formel 1 ein.

„Ich denke, dass dies wahrscheinlich ihre Spitzenleistung sein wird – was wir diese Woche in Bahrain gesehen haben. Was wir in China und Suzuka gesehen haben, ist wahrscheinlich ihr Worst-Case-Szenario, und sie haben trotzdem einen Sieg aus diesen beiden Rennen geholt“, so der Brite über die Konkurrenz im McLaren.

Neuer Vertrag für Russell?

Der Mercedes-Pilot glaubt also nicht wirklich an den ganz großen Coup in diesem Jahr. Doch Fakt ist: Bleiben Russell und Antonelli so konstant, könnte es für Mercedes noch das ein oder andere sehr erfolgreiche Wochenende in diesem Jahr geben. Der starke Saisonstart könnte sich für Russell gleich bezahlt machen.

Weitere News:

Wie aus dem Fahrerlager zu hören ist, wird Russell in Kürze einen neuen Zwei-Jahres-Vertrag mit Option auf 2028 unterzeichnet. Sein Gehalt soll sich demnach auf knapp 26 Millionen Euro pro Jahr belaufen. Sein aktueller Kontrakt läuft am Ende der aktuellen Formel-1-Saison aus.