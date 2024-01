Formel 1: Ex-Pilot mit überraschendem Geständnis – „Eine offene Wunde geblieben“

Er galt zu Beginn seiner Formel-1-Karriere als eines der größten Talente, die der Sport je gesehen hatte. Doch aufgrund eines schweren Unfalls musste er seinen Weg in der Königklasse des Motorsports unterbrechen. Damit verpasste er auch einen großen Traum.

Denn 2012 stand Robert Kubica kurz vor einer Formel-1-Saison mit Ferrari. Der Pole hatte bei der Scuderia Ferrari schon einen Vertrag unterschrieben, sollte eine große Ära prägen. Doch dann kam ein böser Unfall dazwischen, der diesem Plan ein Ende setzen sollte.

Formel 1: Verpasste Ferrari-Chance schmerzt Kubica noch heute

Im Frühjahr 2011 erlitt Kubica bei der Ronde di Andora Rallye» in Ligurien einen Unfall, bei dem er sich so schwer verletzte, dass vorerst nicht an die Fortsetzung seiner Rennfahrer-Karriere zu denken war. Vor allem der rechte Arm bereitete Kubica lange Mühe.

Doch der Pole kämpfte sich zurück. Erst absolvierte er Testfahrten für Renault und Williams, dann durfte er als Reservist Trainingseinsätze bestreiten. Und 2019 war er schließlich wieder als GP-Pilot für Williams am Start.

Dennoch verpasste er die Chance, für Ferrari in der Formel 1 zu fahren. Das schmerzt ihn auch heute noch. „Als Formel-1-Fahrer hatte ich zwei Ziele – die WM zu gewinnen und ins rote Auto zu kommen. Das ist dann nicht passiert, mein Lebensweg war ein anderer und ich muss gestehen, dass eine offene Wunde geblieben ist“, so der Pole.

Hypercar-Teilnahme für Ferrari

Aus der Formel 1 hat sich Kubica im vergangenen Jahr verabschiedet, nicht aber von der Rennstrecke. In diesem Jahr wird er für das AF Corse Team im Ferrari 499P in der Hypercar-Serie antreten. „Für Ferrari zu fahren, ist etwas ganz anderes als mit anderen Marken unterwegs zu sein“, so der ehemalige Formel-1-Pilot.

„Ich habe diese großartige Chance, die Herausforderung in der WEC mit Ferrari zu meistern“, so Kubica. Mit der Teilnahme für Ferrari dürfte für ihn der Traum in gewisser Weise dann doch noch in Erfüllung gehen – in einer etwas anderen Art und Weise.