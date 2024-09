Formel 1: Endgültiges Karriereende? Ricciardo lässt nach RB-Rauswurf aufhorchen

Das lange Hin und Her hat ein Ende. In den vergangenen Tagen und Wochen hatte sich das Aus von Daniel Ricciardo bei den Racing Bulls und so auch in der Formel 1 bereits angedeutet, nun ist es also perfekt. Den Rauswurf des Routiniers machte der Rennstall am Donnerstag (26. September) offiziell.

Alle Fans stellen sich jetzt nur Frage: Werden wir den Australier nie wieder in der Formel 1 sehen? Schließlich ist aktuell kein Cockpit mehr frei und auch in der kommenden Saison wird er wohl keinen Sitz bekommen. Bei seinen Worten nach dem RB-Aus schauen die Motorsport-Anhänger also genau hin.

Formel 1: Ricciardo-Aus bei Racing Bulls offiziell

„Er war in den vergangenen zwei Jahren auf und neben der Strecke ein echter Gentleman, der immer ein Lächeln auf den Lippen hatte“, erklärte Racing-Bulls-Teamchef Laurent Mekies zu dem Aus von Ricciardo. „Er hat viel Erfahrung, Talent und eine fantastische Einstellung in das Team gebracht. Dies hat allen geholfen, einen starken Teamgeist zu entwickeln und zu fördern. Danke, Daniel“, heißt es weiter.

Und doch sahen sich die RB-Bosse letztlich zu diesem Schritt gezwungen. Denn seine Leistungen der vergangenen Wochen und Monaten ließen zu wünschen übrig. Der große Preis von Singapur, bei dem er zumindest noch einmal einen Punkt für die schnellste Rennrunde holte, war also sein letztes Formel-1-Rennen für Racing Bulls – oder doch für immer?

Verlässt Ricciardo endgültig die große Bühne?

Mit 35 Jahren gehört der Australier wahrlich nicht mehr zu den Youngsters der Königsklasse. Seine besten Jahre hat der Routinier zweifelsohne hinter sich. Dazu kommt die Perspektive, die ihm in den nächsten Jahren kaum eine Chance auf ein Cockpit bietet. Alles deutet auf einen endgültigen Formel-1-Abschied des „Honeybadgers“ hin.

Und auch seine Worte, die er nach dem RB-Aus an seine Fans richtete, gehen in diese Richtung. „Ich habe diesen Sport mein ganzes Leben lang geliebt. Er ist wild und wunderbar und war eine Reise. Den Teams und Einzelpersonen, die ihren Teil dazu beigetragen haben, danke ich. An die Fans, die den Sport manchmal mehr lieben als ich, danke“, schreibt er auf „Instagram“.

„Es hat immer Höhen und Tiefen gegeben, aber es hat Spaß gemacht, und ehrlich gesagt, ich würde es nicht ändern wollen. Bis zum nächsten Abenteuer“, so Ricciardo weiter. Diese Worte lassen auf einen endgültigen Abschied schließen. Doch ein etwaiges Karriereende hat er mit diesen Worten noch nicht bekannt gegeben. Die Fans werden „Danny“ in jedem Fall immer lieben – kaum ein F1-Anhänger oder ein Pilot hat den Australier nicht gemocht.