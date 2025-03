Formel 1: Helmut Marko packt aus! Verstappen-Knall nur eine Frage der Zeit?

Nach nur zwei Rennwochenenden brennt bei Red Bull einmal mehr der Baum. Der Start in die Formel-1-Saison 2025 ist ähnlich chaotisch wie der Start in 2024. Vor dem Rennen in Japan (6. April) haben die roten Bullen den Fahrer Nummer zwei getauscht. Liam Lawson musste seine Sachen packen, Yuki Tsunoda ist der neue Teamkollege von Max Verstappen.

Erneut herrscht bei Red Bull also enorm viel Unruhe. Unruhe, die das Formel-1-Team derzeit überhaupt nicht gebrauchen kann. Das Auto ist deutlich schlechter als die letzten Jahre, die WM scheint in diesem Jahr außer Reichweite. Wie Red-Bull-Berater Helmut Marko nun verraten hat, steigt der Frust bei Verstappen immer weiter.

Formel 1: Verstappen mit Red-Bull-Entscheidung „nicht glücklich“

Die Red-Bull-Bosse um Teamchef Christian Horner sind in den letzten Tagen für die Entscheidung, Lawson zu ersetzen, mächtig kritisiert worden. Und wie Marko nun preisgibt, hält auch Verstappen recht wenig von dem Zug, Tsunoda in den Red Bull zu setzen.

„Wir wissen, dass Max nicht glücklich ist“, erklärte der Österreicher. „Aber wir brauchen zwei Autos an der Spitze. Nicht nur für die Konstrukteursmeisterschaft, sondern auch, um Max zu seinem fünften Weltmeistertitel zu verhelfen“, betonte er im Gespräch mit „De Telegraaf“.

Verstappen habe auch an dem Krisenmeeting in Milton Keynes teilgenommen und mit den Verantwortlichen über die Situation diskutiert. Letztlich soll der Niederländer dieses Gespräch jedoch mit einem „guten Gefühl“ verlassen haben, erklärte Marko.

Zieht Verstappen bald die Reißleine?

Fakt ist aber auch, dass Verstappen nicht nur im besten Auto sitzen, sondern auch mit dem professionellsten Team arbeiten möchte. Und Red Bull hat sich in den letzten Monaten alles andere als seriös präsentiert – nach innen, aber auch vermehrt nach außen. Das soll den Top-Star der Formel 1 mehr und mehr stören.

In der Vergangenheit gab es bereits immer mal wieder Gerüchte, ob Verstappen Red Bull zur Saison 2026 nicht sogar verlassen könnte. Toto Wolff und Mercedes dürften weiterhin mehr als interessiert sein. Sollte es bei Red Bull so turbulent weitergehen, wird sich Verstappen genau überlegen, wie und wo es in Zukunft weitergehen soll.