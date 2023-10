Formel 1: Piastris Schock-Moment bei erstem Karriere-Sieg – „Dachte, ich bekomme eine Herz-Attacke“

Diesen Tag wird er wohl nie vergessen. Oscar Piastri hat das Sprintrennen im Rahmen des Großen Preises von Katar gewonnen und damit seinen ersten Formel-1-Sieg klargemacht. Nach der Pole im Sprint-Shootout fuhr er den ersten Erfolg seiner Karriere ein.

Dabei musste der Australier gleich drei Safety-Car-Phasen überstehen und gegen George Russell und Max Verstappen kämpfen. Letztlich ging seine Taktik auf. Nach dem Rennen zeigte sich der Formel-1-Rookie überglücklich.

Formel 1: Erster McLaren-Sieg seit 2021

Ein Sieg im ersten Jahr gelingt nicht allen. Doch Piastri krönt seine starken Leistungen aus den vergangenen Wochen mit dem ersten Sieg und unterstreicht damit sein großes Potenzial. Schon jetzt kann er mit den besten Fahrer festhalten. Auch für sein Team war dieser Sieg was besonderes: Erstmals seit Daniel Ricciardo 2021 in Monza steht McLaren ganz oben.

„Es war am Anfang des Rennens nicht einfach gegen die Piloten auf weichen Reifen, ich dachte, wir hätten vielleicht die falsche Wahl getroffen. Aber dann konnte ich sehen, wie ihre Walzen abbauen. Mein Tempo war gut, mein Reifen-Management war auch gut. Ich darf mit mir sehr zufrieden sein“, analysierte der Youngster nach dem Rennen.

++ Formel 1: Stroll tickt komplett aus – macht er jetzt endgültig Schluss? ++

„Das ganze Wochenende ist schon gut verlaufen. Und ich bin froh, dass er verrückte Sprint so geendet hat. Es war nicht einfach, nach den Safety Car-Phasen die Reifen wieder auf Temperatur zu bringen. Ich fand einen guten Rhythmus“, zeigte sich Piastri überglücklich und ergänzte: „Ich konnte den Abstand ungefähr konstant halten. Ab diesem Punkt war ich mir recht sicher, dass ich das nach Hause fahren kann.“

„Dachte ich bekomme eine Herz-Attacke“

Doch Piastri zeigte sich auch ehrlich und gestand, dass er nach dem Re-Start der ersten Safety-Car-Phase von Russell überrascht wurde. „Zwischendurch hat mich George Russell kalt erwischt, ich dachte, ich bekomme eine Herz-Attacke. Zum Glück konnte ich ihn später wieder überholen“, so der Formel-1-Pilot.

Mehr News:

Auch Verstappen kam gegen Ende nochmal nah an den Australier an. Doch der Niederländer beließ es bei dem zweiten Platz und konzentrierte sich auf seinen dritten WM-Titel. Letztlich dürfen also beide feiern – Piastri seinen ersten Sieg, Verstappen die nächste Weltmeisterschaft.