Formel 1: Strecken-Hammer steht bevor! Grand Prix trotzt allen Widerständen

Mit Sergio Perez hat der einzig und bis dato letzte Formel-1-Fahrer die Königsklasse des Rennsports am Ende der vergangenen Saison verlassen. Vor allem für Mexiko als Austragungsort eines Rennens war das ein herber Rückschlag.

Denn damit hat Mexiko sein Zugpferd in der Formel 1 verloren. Über Jahre fungierte Perez als Aushängeschild in der Formel 1, in seinen Jahren bei Red Bull ist er gar zum Volksheld in Mexiko geworden. Doch nun gibt es für den Mexiko-GP wohl trotz des Perez-Aus tolle Nachrichten.

Formel 1: Neuer Vertrag für Mexiko?

In den vergangenen Jahren ist der Mexiko-GP mit Perez als Top-Star zu einem echten Fest für alle Mexikaner geworden. Die Tickets waren weit vor Start des Rennwochenendes ausverkauft, Perez ist von den Fans auf Händen getragen worden. Das fällt in dieser Saison weg.

Und doch dürfte die Vorfreude auf das Rennen in Mexiko-City weiter groß sein. Es soll auch in Zukunft ein Rennen auf dem Autodromo Hermanos Rodriguez in der Hauptstadt des Landes geben: Die örtlichen Verantwortlichen stehen kurz vor einer Vertragsverlängerung mit der Formel 1.

Dies deutete Clara Brugada als Regierungschefin von Mexiko-Stadt in einer Pressekonferenz an. „In der kommenden Woche unterschreiben wir die Vereinbarung mit der Formel 1. Das sind gute Neuigkeiten“, verriet sie. Der aktuelle Vertrag wäre am Saisonende ausgelaufen. Doch es scheint, als würde Mexiko auch in Zukunft Teil des Rennkalenders bleiben.

Mexiko blickt zuversichtlich in die Zukunft

Schon 2024 soll eine Verlängerung kurz bevorstanden gestanden haben, doch damals klappte es noch nicht. Wohl auch, weil die Zukunft von Perez noch nicht geregelt war. Mexiko-Promoter Federico Gonzalez glaubt jedoch an die anhaltende Euphorie – auch ohne Perez als Formel-1-Fahrer. „Das wird den Grand Prix in Bezug auf die Zuschauerzahlen gesünder machen und uns hoffentlich die Gewissheit geben, dass wir auch ohne ‚Checo‘ Perez ausverkauft sein werden“, so Gonzalez.

Mit dieser Basis könne Mexiko noch „für viele Jahre“ ein Rennen austragen. Danach sieht es nun auch aus. Max Verstappen und Co. fahren also auch in Zukunft in Mittelamerika. Und ganz abgeschrieben dürfte Perez die Formel 1 noch nicht haben.