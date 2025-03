Formel 1: Überrascht Mercedes alle? Toto Wolff lässt aufhorchen

Vor einigen Jahren war Mercedes das Non plus ultras der Formel 1. Die Silberpfeile dominierten mit Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Valtteri Bottas und Co. die Königsklasse des Motorsports nach Belieben. Die Zeiten sind längst vorbei, seit 2021 hat Red Bull das Zepter übernommen.

Ändert sich das in der anstehenden Formel-1-Saison wieder. Mit George Russell haben Toto Wolff und Co. einen absoluten Top-Fahrer in den eigenen Reihen, mit Kimi Antonelli eines der größten Talente. Gelingt der große Coup?

Formel 1: Mercedes-Chef glaubt an Russells Titelchance

Mercedes steht weiterhin für höchste Ambitionen – auch wenn die Titel in den letzten Jahren fehlten. Das soll sich im besten Fall schon 2025 ändern. 2024 konnte man zum Ende hin einiges an Boden gut machen, vor allem Russell zeigte, dass er ganz vorne mithalten kann.

„Wir haben eine interessante Fahrerpaarung, die uns helfen wird, unsere Ziele zu erreichen. Beide Fahrer haben unser Nachwuchsprogramm durchlaufen, was unser Engagement für die Förderung und Entwicklung von Talenten untermauert“, so Mercedes-Boss Wolff.

„George hat bewiesen, dass er zu den besten Fahrern im Feld gehört und um die Fahrer-Weltmeisterschaft kämpfen kann, wenn wir ihm ein Auto zur Verfügung stellen, das dazu in der Lage ist“, legte der Österreicher nach – das ist mal eine Ansage! Kann Russell in diesem Jahr um den Titel mitfahren?

Wolff dämpft Erwartungen bei Antonelli

Die Fahrerpaarung aus Russell und Antonello ist hoch spannend. Denn viele Experten trauen auch dem jungen Italiener bereits die ein oder andere Überraschung zu. Wolff stapelt vor dem Saisonauftakt in Australien zunächst tief und versucht nicht zu viel Druck auf Antonelli aufzubauen. Antonelli habe das „Talent, um in der Königsklasse des Motorsports Großes“ zu erreichen, so Wolff. „Aber dies ist seine erste Saison und es wird unweigerlich Höhen und Tiefen geben“, machte er deutlich.

Das Fahrerfeld wird sowohl vorne als auch hinten enorm eng werden. Mit Red Bull, McLaren und Ferrari gibt es gleich drei große Favoriten auf die beiden Formel-1-Titel. Doch genau das könnte die große Chance von Mercedes sein: In diesem Jahr fährt man eher unter dem Radar, wird zu Beginn der Saison nicht als absoluter Favoriten gezählt. Das könnte Wolff, Russell und Co. in die Karten spielen.