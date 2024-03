Formel 1: Bei Mercedes schrillen die Alarmglocken – Hamilton-Horror in Melbourne?

Nach den ersten beiden Rennen der neuen Formel-1-Saison lässt sich festhalten, dass Mercedes weiterhin von Red Bull und Ferrari weit weg ist. Zwar haben es sowohl Lewis Hamilton als auch George Russell in Bahrain und Saudi-Arabien in die Punkte geschafft, doch vom Podium waren die Silberpfeile noch weit weg.

Das wird sich wohl auch in Melbourne nicht ändern. Denn vor allem Lewis Hamilton hat in den Trainingssessions bisher geschwächelt. Das zweite freie Training war für den siebenmaligen Formel-1-Weltmeister eine Katastrophe.

Formel 1: Hamilton zeigt sich nach schlechtem Training besorgt

Hamilton hatte vor der Saison angekündigt, in seinem letzten Jahr bei Mercedes noch einmal richtig angreifen zu wollen. Doch davon ist in den ersten vier Wochen der neuen Saison noch nicht viel zu sehen. Platz sieben in Bahrain und Platz neun in Saudi-Arabien – solide Ergebnisse, die von seinem Anspruch jedoch weit weg liegen.

Auch in Australien hat Hamilton bislang mit großen Problemen zu kämpfen. Im zweiten freien Training kam der Brite nicht über Platz 18 hinaus! Hamilton verzweifelte an wiederholten Fehlern und musste letztlich eine bittere Erkenntnis machen.

„Irgendwas stimmt nicht“, betonte er nach dem Training! Alarmierende Worte des Briten, der sich in seinem neuen Auto noch nicht wirklich wohlzufühlen scheint. Für Teamchef Toto Wolff ist das kein gutes Zeichen. Schließlich hatte man schon zu Beginn der vergangenen Saison mit einigen Problemen zu kämpfen.

Große Enttäuschung auf beliebter Strecke?

Dabei war Australien in den vergangenen Jahren immer ein gutes Pflaster für Mercedes. Im vergangenen Jahr fuhr Hamilton auf P2, 2022 wurde Russell Dritter und Hamilton Vierter. 2019 gab es gar einen Doppelerfolg der Silberpfeile, als Valtteri Bottas siegte und Hamilton zweiter wurde. 2020 und 2021 fand das Formel-1-Rennen aufgrund der Corona-Pandemie nicht statt.

Doch ob Mercedes am Sonntag (24. März, 5 Uhr) erneut aufs Podium fahren kann? Danach sieht es derzeit wahrlich nicht aus. Russell kam im zweiten freien Training auf P6 ins Ziel, ist von Red Bull und Ferrari jedoch auch noch ein Stückchen entfernt. Das Wochenende in Melbourne könnte ganz bitter für Mercedes werden, sollte Hamilton die Probleme mit dem Auto nicht in Griff bekommen.