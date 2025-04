Formel 1: Rookie-Hammer! F1-Neuling auf den Spuren von Verstappen

Schon vor seinem Formel-1-Debüt versprachen sich viele Experten eine Menge von ihm. Doch die hohen Erwartungen dürfte Kimi Antonelli in den ersten Wochen seiner Premierensaison noch übertroffen haben! Der Italiener ist der Top-Neuling im aktuellen Grid.

Der Mercedes-Youngster liefert – wie zwei andere Rookies – auch in Japan ab, stellt dabei sogar eine neue Bestmarke auf und wird mehr und mehr zum Shootingstar in der Formel 1. Antonelli ist eines der heißesten Eisen derzeit!

Formel 1: Antonelli stellt neue Fahrer-Rekorde auf

Platz vier, Platz acht, Platz sechs – das sind die starken Ergebnisse von Antonelli im Mercedes. Toto Wolff und Co. hatten sich erhofft, mit ihm einen starken Fahrer an Land gezogen zu haben. Dies bestätigt er in den ersten Wochen der Saison eindrucksvoll. Er ist auf Augenhöhe mit Teamkollege George Russell und dürfte Wolff und Co. ein dickes Lächeln ins Gesicht zaubern.

In Japan setzte er das nächste Ausrufezeichen: Antonelli holt sich gleich zwei neue Bestmarken: Er ist der jüngste Fahrer, der jemals ein Formel-1-Rennen angeführt hat – nach den Boxenstopps fuhr er einige Runden als Erster. Dazu ist er der jüngste Fahrer, der die schnellste Rennrunde abgeliefert hat.

Damit schnappt sich Antonelli diesen Rekord von Verstappen. Mercedes dürfte mit ihrem Neuling mehr als zufrieden sein, mit ihm hat man ein ganz großes Talent für die nächsten Jahre in den eigenen Reihen!

Auch Hadjar und Bearman mit starkem Saisonstart

Neben Antonelli konnten auch Isack Hadjar und Oliver Bearman in Japan überzeugen: Hadjar holte mit Platz acht seine ersten Punkte in der Formel 1. „Ich bin schon ein wenig überrascht, dass ich mich so gut eingefunden habe“, sagte er bei „Sky“ selbst über seinen guten Saisonstart. Bearman bestätigte sein gutes Ergebnis aus China und holte auch in Japan Platz zehn. Zum ersten Mal konnte er seinen Teamkollegen Esteban Ocon auch im Rennen hinter sich lassen.

Mit Antonelli, Hadjar und Bearman landeten also erstmals in dieser Saison drei Rookies in den Top-Ten. Die Neulinge zeigen in den ersten Wochen, dass in Zukunft mit ihnen zu rechnen sein wird!